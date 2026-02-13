3.72 BYN
Проблема с очередями решена - автобусы МЗКТ и Белкоммунмаша связали Минск и города-спутники
Трафик мегаполиса в режиме час-пик. Как в самом центре, так и на ключевых выездах из города, здесь свой номер автобуса или маршрутки ищут взглядом жители городов-соседей столицы.
Первый шаг к оптимизации перевозок и обеспечению людей необходимым количеством транспорта формата межгород сделан. По направлению Борисова в Фаниполя и Дзержинска ходят 15 дополнительных автобусов.
Время прохождения дистанции до своего посадочного места в салоне - особенно важный нюанс в условиях сильных морозов за бортом. Мерзнуть в ожидании транспорта пассажир не должен.
Успели оценить апгрейд трафика между городами и пассажиры на другом конце маршрута в Борисове. Теперь автобусы приходят к посадочным платформам каждые 7-10 минут и часто даже остается несколько свободных мест в салоне. Комфорт в пути оценили все.
"Проблема с перевозкой пассажиров на маршруте Борисов-Минск решилась положительно. Загруженность автобусов в любое время, любой день составляет от 50 до 80 %. Пассажир может приобрести билет как по интернету, так и в кассе автовокзала. То есть он приходит в кассу автовокзала, покупает билет или звонит в справочную, заблаговременно заказывает себе место и потом покупает это место", - рассказал директор автобусного парка №3 г. Борисова Владимир Слаек.
И еще один бонус - упрощает процесс то, что теперь оплачивать билеты можно с помощью пластиковой карточки. Не нужно пользоваться наличными, можно просто приложить ее к терминалу, и проезд будет оплачен.
"Было запущено 15 единиц транспорта в направлении Жодино, Борисова, Смолевичей и Дзержинска через Фаниполь. Автобусы были приобретены отечественные от МЗКТ. Есть приложение, которое позволяет увидеть в режиме реального времени через навигацию, где находится автобус, когда он подъедет к остановке", - пояснил гендиректор ОАО "Миноблавтотранс" Александр Кохно.
Машины отечественного производства с двигателем внутреннего сгорания на линии - временное решение вопроса. Города-спутники уверенно прокладывают пассажирские электромаршруты. Пионер в сфере экологических перевозок на дальние расстояния - электробус Е350 в кузове "Ольгерд" с усиленной батареей. Дальность хода новинки от минского холдинга "Белкоммунмаш" - более 100 км без дополнительной зарядки. Батарея собственного производства - электрическое сердце новых машин - также с белорусского конвейера, как и большая часть комплектующих, с акцентом на комфорт в дальних поездках для пассажиров и водителей.
Уже в фирменной оклейке и официально зарегистрированы с государственными номерами, естественно, зеленого цвета. Электробусы Е350 производства Белкоммунмаш уже на территории Белорусской атомной электростанции проходят дорожные тесты. Новые машины в режиме регулярных рейсов будут доставлять из города и обратно работников БелАЭС.
Проект с очевидной перспективой и выгодой не только для минских промышленников от экспортных поставок на рынки ЕАЭС и дальней дуги, но и для городов-спутников и их жителей. В планах на этот год соединить мегаполис и соседние крупные населенные пункты комфортным экологичным транспортом большой вместимости в режиме регулярных рейсов.
Эти машины планируют поставить еще и по направлениям Минск-Смолевичи и Минск-Фанниполь. По 17 штук на каждый маршрут.
"Планируется оборудовать маршрут Минск-Смолевичи, там планируется в первую очередь 17 машин. Дальше Минск-Фаниполь, там тоже приблизительно такое же количество. Мы надеемся, что и остальные города-спутники не останутся в стороне, и со временем все перевозки между Минском и городами-спутниками будут обеспечиваться такими электробусами", - отметил заместитель гендиректора по инновационному развитию "БКМ Холдинг" Олег Быцко.
Для перманентного электротрафика в города-спутники Смолевичи и Фаниполь подобных машин необходимо обустроить инфраструктуру зарядных пидстопов. Такой опыт уже есть не только в Минске, но и в Жодино. Здесь экспериментальные пассажирские электробусы курсируют и заряжаются на специальных станциях уже более года.
Аналогичное оборудование и схему зарядки планируют применить и в Смолевичах, куда "Ольгерды" в перспективе поедут из Минска.
"Есть необходимость в переоснащении пригородного транспорта на электробусы, потому что это даст больший комфорт и большую вместимость для этих направлений, с учетом того, что экономические затраты на топливо будут ниже, и техника станет новее и вместительнее, это даст положительный эффект внедрения на этих маршрутах", - подчеркнул директор филиала "Автомобильный парк №18" ОАО "Миноблавтотранс" Юрий Кульвановский.
При этом владельцы частных автопарков, где перевозки пассажиров осуществляют маршрутные такси, по-прежнему в деле. Контроль за ними возрос, но это исключительно в целях безопасности пассажиров. Все, кто готов работать по нормам и правилам, активно курсируют между городами. Спрос на микроавтобусы среди пассажиров стабильно высокий.
Чтобы получить зеленый свет, необходимо быть в реестре. Водителям иметь медсправки, техосмотр на авто и обязательные сертификаты прохождения обучающих курсов. А перевозчикам платить официальную зарплату работникам и обеспечивать социальные гарантии. Из-за таких условий многие частники теряют мотивацию.
Бизнес пассажирских перевозок должен работать и приносить свой вклад в экономику, но уже по строгим и честным правилам, общим для всех. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".