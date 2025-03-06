Продажу алкогольных напитков ограничат в Могилевской и Витебской областях. Узнали, в какие дни

В Могилевской и Витебской областях определили, в какие дни ограничат продажу алкогольных напитков. Соответствующие решения опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На территории Бешенковичского района Витебской области продажа алкоголя будет ограничена с 7.00 до 23.00 1 сентября. Такое решение связано с проведением мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с этими недугами.



Также продажа спиртных напитков будет ограничена с 7.00 до 23.00 в единый день проведения торжественных линеек по случаю окончания учебного года и выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.



Такое решение связано с проведением мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с этими недугами. Также продажа спиртных напитков будет ограничена с 7.00 до 23.00 в единый день проведения торжественных линеек по случаю окончания учебного года и выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

В Миорском районе ограничение будет действовать 7 апреля и 24 мая в связи с проведением акции "День трезвости". Реализация будет ограничена с 0.00 до 24.00. С 17.00 до 24.00 будет ограничена продажа спиртных напитков 13 июня - в этот день пройдут выпускные вечера в учреждениях общего среднего образования. Также нельзя будет приобрести горячительные напитки 1 сентября с 0.00 до 24.00 в связи с мероприятиями, посвященными Дню знаний. Кроме этого, нельзя будет купить алкоголь 3 октября во Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

В Могилеве также определили дни, когда в областном центре будет ограничена продажа алкоголя, - это 24 мая и 13 июня. В эти дни запланированы мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, и пройдут выпускные вечера в учреждениях общего среднего образования.

Даты ограничения продажи алкоголя установили в Горецком районе Могилевской области. Акция "День трезвости" пройдет в районе 24 мая, 1 июня и 1 сентября. В эти дни реализация спиртных напитков будет ограничена с 12.00 до 24.00. Кроме этого, ограничение будет действовать в течение суток 13 июня в день проведения выпускных вечеров.