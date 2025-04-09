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Проект "Космос. Моя история" побывал в Минском аэроклубе
"Космос. Моя история" - международный культурно-просветительский проект сегодня получил продолжение в Минском аэроклубе. В преддверие Дня авиации и космонавтики там состоялась встреча курсантов Военной академии и Белорусской академии авиации, а также представителей других учреждений образования с первым белорусским космонавтом.
В числе спикеров встречи российский летчик-космонавт и председатель Президиума НАН Беларуси. Диалог о космосе, достижениях и развитии отрасли. Марина Василевская рассказала о решении участвовать в космическом эксперименте, отборе и подготовке к полету.
Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:
"Очень символично, что мы полетели в год 90-летия со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. И, конечно, этот праздник теперь наш. Мы по праву являемся и гордо можем сказать, что мы космическая держава. И, конечно, благодаря нашему Президенту состоялась реализация этого проекта нашей дружбы, Союзного государства с Российской Федерацией, наших народов и наших стран. Конечно, у нас общие традиции, общие ценности".
Тесное сотрудничество в космических программах Союзного государства сегодня позволяет Беларуси и России успешно развивать общее научно-технологическое пространство, в том числе речь о наземных и орбитальных космических средствах.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
"Мы сейчас работаем над новым спутником дистанционного зондирования Земли субметрового разрешения. Спутник будет один из лучших в мире, оснащен нашим оборудованием, съемочная аппаратура, микроэлектроника, материалы, защита микроэлектроники, экраны по защите, все наши разработки. Поэтому мы готовы в ближайшее время завершить создание спутника. Запуск примерно намечен на 2027 год".
Участники международного культурно-просветительского проекта "Космос. Моя история" почтили память и возложили цветы к мемориалу героев-выпускников Минского аэроклуба ДОСААФ.