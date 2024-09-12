Проект "На пути к инклюзии" поддержит талантливых солнечных деток

Сделать счастливым каждого ребенка! На поддержку способностей детей с синдромом Дауна нацелен проект "На пути к инклюзии", который стартовал в Минске. Он появился по инициативе активистов Белорусского союза женщин и уже стал площадкой, где для родителей таких деток аккумулируются ответы на самые актуальные вопросы.

В частности, как развить способности? Как сделать, чтобы дети были востребованы в обществе, социализировались и могли полагаться на себя? Первая конференция собрала более 70 участников и специалистов разных сфер, включая образование и здравоохранение.

Юлия Ясинская, председатель Союза женщин Белагропромбанка: "Хотелось бы понять именно эту проблему, показать, что существует общество, семьи, которые воспитывают особенных детей. Но это детки не с ограниченными возможностями, это детки с творческими способностями, музыкальными, художественными. Второе, наверное, создать сообщество. Действительно, есть много мам, которые, столкнувшись с такой проблемой, думают, что они одни, и не знают, что делать в такой ситуации".