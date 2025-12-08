Проект "Народная пятилетка": свои предложения и инициативы уже озвучили десятки тысяч белорусов

Какой видится будущее Беларуси? Продолжение общенационального диалога - цифровой проект "Народная пятилетка". Свои мнения, предложения и инициативы уже озвучили десятки тысяч белорусов. Самые популярные связаны с демографией, образованием, экономикой и в будущую пятилетку найдут отражение в профильных законопроектах для продолжения социально-экономического развития нашей страны.

Есть у Беларуси хорошая традиция - советоваться с народом в канун важнейших общественно-политических мероприятий или до принятия стратегических документов. Впереди утверждение Программы социально-экономического развития на пятилетку. С учетом срока и веса этого документа к содержанию подошли всесторонне. Чтобы стратегия отвечала реальным и нынешним запросам белорусов, в стране развернулось широкое обсуждение. Немало аккумулировал и цифровой проект "Народная пятилетка".

Екатерина Речиц, руководитель Центра анализа гражданских инициатив "Народная пятилетка", аналитик БИСИ

Екатерина Речиц, руководитель Центра анализа гражданских инициатив "Народная пятилетка", аналитик БИСИ: "До сих пор, конечно, человек настолько не ставился во главу угла именно в этом документе, который традиционно являлся документом социально-экономического характера. Сегодня благодаря участию проекта "Народной пятилетки" в подготовке содержания этот проект можно назвать уже политико-программным, потому что он явно выходит за пределы своей традиционной формы как по структуре, так и по содержанию".

Сопричастными к стратегии развития государства стали десятки тысяч белорусов. Только в опросе "Образ будущего Беларуси 2026-2030" участие приняли более 73 тыс. человек. Это мнение тех, кто живет в стране и видит реальное положение дел. На этапе создания платформы аналитики продумали, как создать условия, чтобы получить максимальную отдачу от предложения. Во-первых, позаботились об анонимности респондентов, и во-вторых, закрыли вход для зарубежных пользователей, чтобы не засорять теми, кто пытается сбить с курса.

"Само по себе участие общественности в этом проекте - это определенный маркер общественно-политической зрелости нашей страны. По сути, это является даже заключением, результатом той работы, которая проводилась именно в эту пятилетку, 2021-2025, потому что она была направлена именно на общественно-политическую трансформацию. Мы сейчас видим, что итогом этой пятилетки стало повышение не просто политической осведомленности, но и политической зрелости нашего общества", - отметила руководитель Центра анализа гражданских инициатив "Народная пятилетка".

Проект "Народная пятилетка" - это инициатива штаба патриотических сил

Мнения, которые собраны на платформе, разные по объему, тематикам и дальновидности. Однако в каждом есть своя ценность, поэтому часть предложений включат в отраслевые государственные программы, а на отдельные уже отреагировали и в Федерации профсоюзов.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Народная пятилетка" позволяет общественным объединениям, профсоюзам совершенствовать свою работу. В Программе социально-экономического развития заложен достаточно важный индикатор, показатель 97 % обеспеченности кадрами у нанимателей к 2030 году".

"Народная пятилетка" - это еще один проект, который объединил всю страну и показал, как неравнодушны белорусы к своему будущему.

В нем зеркалит уникальный курс на народовластие, когда люди разных статусов и возрастных групп могут влиять на принятие важнейших для страны решений не только на уровне идей, но и уже традиционно во время Всебелорусского народного собрания. Уникальный орган, которому и предстоит утвердить программу на пятилетку.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, кандидат исторических наук, доцент

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, кандидат исторических наук, доцент: "Мы действительно таким образом получили орган народовластия, где именно задача осуществления для народа реальной политики в интересах нашего населения, наших граждан. Этот орган народовластия сегодня служит таким блокирующим устройством для того, чтобы какой-нибудь безумный крюк политики, внешний или внутренний, какие-то непродуманные действия не привели к катастрофическим последствиям для всей страны".