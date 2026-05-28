Проект, выросший из семейного хобби: основательница музея лего рассказала о своем проекте

"Проект вырос из любви, семейного хобби и из увлечения ребенка. Сейчас ему уже 20 лет, и он гордится тем, что с него началась коллекция. Муж это тоже очень быстро подхватил. Это проект, начавшийся в рамках дома, а сегодня он превратился в масштабный проект", - рассказала гостья интервью.

Коллекция, собранная семьей Надежды, насчитывает почти 10 тыс. серийных наборов. Это конструктор, который когда-либо выпускала знаменитая компания, а музей стал лишь эволюцией наборов. Первые были деревянными и выпущены в 1936 году. "Лего начинался не с пластика, а дерева. Конструктор создал мужчина для своих детей. От этого становится еще теплее, когда понимаешь, что ты показываешь и рассказываешь историю семьи, которая выросла в огромную корпорацию. У нас есть и самый большой набор лего на 11 тыс. деталей, и самые необычные и редкие экспонаты, продающиеся только на фестивалях или делающиеся для определенного города. В общем, у нас можно найти абсолютно любую вселенную и на любую тематику", - добавила Надежда Соловьева.