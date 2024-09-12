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Профессионалы в деле: на водохранилище Вяча выбирают лучшего спасателя
Эффект полного погружения. Именно так можно назвать республиканский чемпионат по спасательному многоборью - масштабную спортивно-водолазную эстафету.
18 сентября на Вяче выбирали лучшего спасателя ОСВОДа Беларуси. Участники готовились и разминались перед стартом, чтобы прыгнуть в воду и выполнить первый заплыв.
Первая дистанция. Расстояние надо было проплыть максимально быстро и технически правильно свободным стилем. При этом надо было преодолеть ряд преград на пути.
Далее в программе - подача спасательного круга, выезд катера по тревоге - сбор экипажа на время и, конечно же, спасение условного пострадавшего - в его роли выступал специальный манекен.
Чемпионат продлится 2 дня. Участие в нем принимают почти 100 матросов, водолазов и мотористов. Все они должны быть в отличной физической форме, ведь от этого зависит эффективность их работы и безопасность людей на воде.
19 сентября соревноваться спасатели будут в двух дисциплинах. Лучшего водолаза по сумме баллов за каждый выполненный элемент выберет опытный судейский состав.
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