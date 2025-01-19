Профессия - спасать. В "Главном эфире" необычная история Сергея Вечера

В День спасателя в проекте "Первого информационного" "Главный эфир" телезрители узнают уникальную историю Сергея Вечера, который именно в службе в МЧС нашел не только свое призвание, но и личное счастье.





А еще герой материала - победитель последнего сезона совместного телепроекта Белтелерадиокомпании и Президентского спортивного клуба "Герои. Трансформация".