Профессия - спасать. В "Главном эфире" необычная история Сергея Вечера

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В День спасателя в проекте "Первого информационного" "Главный эфир" телезрители узнают уникальную историю Сергея Вечера, который именно в службе в МЧС нашел не только свое призвание, но и личное счастье.
А еще герой материала - победитель последнего сезона совместного телепроекта Белтелерадиокомпании и Президентского спортивного клуба "Герои. Трансформация".
О призвании помогать людям, о верности своей профессии и родной стране, о семье, а также о том, какой он, Сергей Вечер расскажет 19 января в "Главном эфире".