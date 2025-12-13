3.72 BYN
Профессор Фельдман: США прислушиваются к позиции России
По мнению экспертов, текущие сдвиги в переговорах по Украине имеют позитивный характер и создают предпосылки для продвижения к мирному урегулированию.
Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):
"Процессы, которые мы сейчас наблюдаем в сфере урегулирования украинского конфликта, в любом случае должны восприниматься позитивно. Поскольку Соединенные Штаты Америки, которые еще совсем недавно были активной вовлеченной страной этого противоборства и выступали единым фронтом с Киевом во времена президентства Байдена, теперь уже восполняют функции арбитра. Более того, этот арбитр, медиатор внимательно прислушивается к позиции России, о чем неоднократно говорили в Министерстве иностранных дел нашей страны".
Эксперт отметил, что уже общепринятым считается тезис о том, что Соединенные Штаты Америки в лице новой администрации, господина Трампа, понимают первопричину этого конфликта и всеми силами стараются ее устранить. "То есть мы наконец-то оказались на том этапе, когда Соединенные Штаты Америки, стоявшие у истоков этого противостояния, превратились в силу, которая искренне заинтересована в его скорейшем завершении", - подчеркнул Павел Фельдман.