По мнению экспертов, текущие сдвиги в переговорах по Украине имеют позитивный характер и создают предпосылки для продвижения к мирному урегулированию.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Процессы, которые мы сейчас наблюдаем в сфере урегулирования украинского конфликта, в любом случае должны восприниматься позитивно. Поскольку Соединенные Штаты Америки, которые еще совсем недавно были активной вовлеченной страной этого противоборства и выступали единым фронтом с Киевом во времена президентства Байдена, теперь уже восполняют функции арбитра. Более того, этот арбитр, медиатор внимательно прислушивается к позиции России, о чем неоднократно говорили в Министерстве иностранных дел нашей страны".