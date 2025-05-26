Profskills Belarus 2025 прошел в Беларуси

Итоги чемпионата Profskills подвели в Минске. Около 400 конкурсантов боролись за победу. Большее количество золотых медалей среди белорусов - у столичных участников.

Кроме льгот при поступлении в вузы победителям - денежные призы, медали и дипломы. Также лучшие войдут в национальную сборную по профмастерству и представят нашу страну на международной арене.

В рамках конкурса проходил и Открытый чемпионат профмастерства стран - партнеров ЕАЭС плюс. В тройке победителей - участники из России, Беларуси и Китая.