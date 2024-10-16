Профсоюз работников здравоохранения организовал в Минске праздник "Мир семейных увлечений"

16 октября минский Театр юного зрителя превратился в локацию для игр, интерактивных представлений и ярких эмоций. В рамках Недели родительской любви здесь собрались медики со всей страны, в чьей семье растет ребенок, достигший успехов в спорте, учебе или другом направлении.