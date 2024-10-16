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Профсоюз работников здравоохранения организовал в Минске праздник "Мир семейных увлечений"
В Минске организовали праздник "Мир семейных увлечений" от профсоюза работников здравоохранения.
16 октября минский Театр юного зрителя превратился в локацию для игр, интерактивных представлений и ярких эмоций. В рамках Недели родительской любви здесь собрались медики со всей страны, в чьей семье растет ребенок, достигший успехов в спорте, учебе или другом направлении.
В программе также праздничный концерт и интерактивное представление. Спектакль - квест о мире компьютерных технологий.
Фото БЕЛТА
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