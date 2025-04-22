Профсоюз запустил горячую линию. Во время посевной аграрии могут звонить по волнующим их вопросам

Профсоюз на время посевной запустил горячую линию. На контроле наличие спецодежды, обуви, обеспеченность горячим питанием, своевременная выплата заработной платы, а также соблюдение графика труда аграриев.

Сообщить о спорных, проблемных вопросах можно по телефону: +375 (29) 676-18-40. Обращения принимаются в будни с 8:30 утра до 17:30. Каждое будет детально рассмотрено.

Как отметил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько, работа горячей линии позволит оперативно решать вопросы аграриев.

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"Профсоюзные специалисты нацелены не только на предоставление консультаций, но и при необходимости готовы выехать на место, детально изучить ситуацию и помочь решить спорный вопрос", – подчеркнул главный технический инспектор труда ФПБ.

По словам Павла Манько, одни из самых частых нарушений, которые фиксируют профсоюзные специалисты, – допуск к выполнению тех или иных работ без прохождения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, а также работа без использования средства индивидуальной защиты.

"В каждом случае мы выдаем рекомендации на устранение нарушений, беседуем с нанимателями, работниками, оказываем консультативную помощь", – рассказал он.