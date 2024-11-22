Профсоюзы открыли прямую телефонную линию по вопросам оплаты труда педагогов

Профсоюзы открыли прямую телефонную линию по вопросам оплаты труда педагогических работников. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Беларуси.

С 1 января вступило в силу постановление Министерства образования № 204, которое предусматривает повышение размеров надбавок педагогическим работникам. В связи с тем, что нововведения зачастую вызывают различные вопросы, Белорусский профсоюз работников образования и науки открывает прямую телефонную линию. Задать свой вопрос и получить консультацию специалиста можно по будням с 10:00 до 13:00 по номеру +375 (17) 270-04-53.

"Белорусский профсоюз работников образования и науки совместно с отраслевым ведомством постоянно заботится о повышении уровня заработной платы в отрасли. На протяжении последних пяти лет заработная плата поднималась несколько раз. И не только благодаря повышению надбавок за работу в сфере образования и науки, но и за счет повышения надбавки по контракту. Благодаря совместной работе профсоюза и профильного министерства средняя надбавка по контракту составляет более 30 %, а в некоторых районах и в городе Минске достигает 50 %," - пояснила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.

Так, с 1 января 2025 года предусмотрено повышение заработной платы путем увеличения надбавки за работу: учителям - на 39 % от оклада, воспитателям и помощникам воспитателей учреждений дошкольного образования - на 20 % от оклада, преподавателям, мастерам производственного обучения учреждений образования - на 27 % и профессорско-преподавательскому составу - на 15 %. А также имеющим степень кандидата наук - в размере 35 % от оклада, докторам наук - 55 % от оклада. Кроме того, увеличена надбавка за работу в отрасли на 20 % от оклада педагогам социальным и педагогам-психологам.