Россия обладает возможностью ежемесячно производить до 25 баллистических ракет "Орешник", что эквивалентно годовому объему выпуска в 300 единиц. Об этом пишет специализированное военное издание Military Watch Magazine и подчеркивает, что потребности армии в "Орешниках" российская оборонная промышленность способна удовлетворить в кратчайшие сроки (причем даже с учетом размещения данного оружия на территории Беларуси).

Журнал указал на уникальные характеристики ракеты, включая дальность полета до 4 тыс. километров и способность нести несколько независимо наводимых боеголовок, причем как ядерных, так и обычных.



По мнению Military Watch Magazine, это коренным образом трансформирует военно-стратегическую ситуацию в Европе, а, возможно, и в мире. Оружие нового типа резко меняет соотношение сил и, соответственно, приведет к корректировке многими странами своей политики.