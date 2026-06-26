Прокуратура Беларуси отмечает профессиональный праздник - 104 года со дня образования

26 июня в Беларуси отмечают День работников прокуратуры. За 104 года структура ведомства не раз менялась. Неизменным осталось одно: прокуратура всегда стояла на страже законности и правопорядка, укрепляла конституционные основы страны.

Прокурорские работники наделены широким спектром полномочий, но в первую очередь это не столько обвинение, сколько защита белорусов. Также они работают с обращениями граждан и ежегодно поддерживают около 90 тыс. жалоб.

Кристина Кондратенкова чуть более двух лет работает государственным обвинителем. За это время она поддерживала в суде разные уголовные дела - от краж до убийств. Говорит, главное в этой профессии - беспристрастное отношение.

Кристина Кондратенкова, старший помощник прокурора Октябрьского района г. Минска:

"При прохождении службы в органах прокуратуры раскрылась многогранность этой профессии, появилось еще больше интереса, энтузиазма, стремления развиваться дальше по карьерной служебной лестнице. Работа в прокуратуре подразумевает постоянное совершенствование уже полученных знаний, умение применять их на практике и наличие моральных качеств, таких как объективность, беспристрастность, справедливость. Все это в совокупности позволило мне приобрести какие-то новые качества, новые знания и использовать их в дальнейшем для работы и последующей жизни".

В Суде Октябрьского района Минска сегодня девушка выступает в качестве обвинителя по делу о мошенничестве. Мужчина через интернет продавал спортивную обувь. Как это часто бывает, просил предоплату, а товар не отправлял. Пострадавших - свыше десятка белорусов. При этом у него имелась непогашенная судимость, по которой ему было назначено ограничение свободы. В этом случае гособвинитель инициировала наказание в виде лишения свободы.

"В результате его действий пострадало 14 граждан. При этом обвиняемый имеет неснятую, непогашенную судимость за совершение хищения. На основании совокупности установленных обстоятельств ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном повторно", - отметила Кристина Кондратенкова.

Благодаря работе прокуратуры наблюдается тенденция сокращения преступности и недопущения незаконного привлечения к уголовной ответственности.