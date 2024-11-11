Промышленный, медицинский и исторический. Узнали, где отдыхают белорусы и какой туризм выбирают

Все больше белорусов предпочитают путешествовать по родным местам. В 2024-м у отдыхающих сохранился тренд на внутренний туризм. Туров выходного дня стало больше, а в регионы, областные центры, санатории, агроусадьбы и базы отдыха люди едут не на один день и целыми семьями.

Елена Паршуто, заместитель гендиректора УП 2Беларустурист": "За 2024 год принято свыше 400 белорусских туристов. То есть представьте, 400 тысяч белорусов уже проехали по своей стране. И на самом деле с целью экскурсий, туров, посещения знаковых мест. Из этого числа свыше 46 тысяч туристов выбрали места посещения, связанные с Великой Отечественной войной".

Хороший прирост туристических потоков в 2024-м дал промышленный туризм. Побывать на предприятиях-гигантах желающих со всей страны становится все больше. Традиционно в летне-осенний сезон возрос спрос на экологический туризм. Без изменений, в приоритете у белорусов наше историко-культурное наследие.