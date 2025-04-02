ПРООН высоко оценила успехи Беларуси в 2024 году

Звездное небо над озером Изубрица, Верхнедвинский район, Витебская область. © Фото: Виктор Малащиц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cdaf397-241a-4e5b-8edd-e3360483ee80/conversions/092e8f04-04bf-4899-ab77-b17876268c08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cdaf397-241a-4e5b-8edd-e3360483ee80/conversions/092e8f04-04bf-4899-ab77-b17876268c08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cdaf397-241a-4e5b-8edd-e3360483ee80/conversions/092e8f04-04bf-4899-ab77-b17876268c08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cdaf397-241a-4e5b-8edd-e3360483ee80/conversions/092e8f04-04bf-4899-ab77-b17876268c08-xl-___webp_1920.webp 1920w Звездное небо над озером Изубрица, Верхнедвинский район, Витебская область. © Фото: Виктор Малащиц

Программа развития ООН (ПРООН), ключевой орган оперативной деятельности ООН, представила годовой обзор своей работы в Беларуси, отметив значительные достижения страны на пути к устойчивому развитию.

Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Женфэй Лю в своем вступительном слове подчеркнула:

"Прошлый год стал ярким подтверждением того, что сотрудничество, инновации и стойкость играют ключевую роль в преодолении современных вызовов. Истории успеха, представленные в этом обзоре, наглядно показывают значительный прогресс, достигнутый благодаря нашему общему стремлению к лучшему будущему".

ПРООН. ООН, Беларусь, ЦУР, Женфэй Лю news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/776667a8-7a13-4a89-a6e8-d6584aee04bd/conversions/20601113-e884-4caa-9759-a2a40a8bcb56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/776667a8-7a13-4a89-a6e8-d6584aee04bd/conversions/20601113-e884-4caa-9759-a2a40a8bcb56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/776667a8-7a13-4a89-a6e8-d6584aee04bd/conversions/20601113-e884-4caa-9759-a2a40a8bcb56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/776667a8-7a13-4a89-a6e8-d6584aee04bd/conversions/20601113-e884-4caa-9759-a2a40a8bcb56-xl-___webp_1920.webp 1920w

В центре внимания обзора - прогресс в четырех ключевых сферах: зеленые, экономические, социальные и цифровые решения.

Беларусь добилась впечатляющих успехов: выбросы CO₂ сократились на 40 % с 1990 года, около 28 тыс. детей вовлечены в климатическое образование, а предпринимательство получило новый импульс благодаря созданию 161 совета.

Особо отмечена поддержка 32 тыс. беженцев через платформу WeHelp.by, что стало примером социальной инклюзии.

ПРООН. ООН, Беларусь, ЦУР, приют, интернат, инклюзивность news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae03b0d-865b-4b42-a2e0-44992bd86622/conversions/9cfae961-2748-4efc-86f0-7f4dca0e2f2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae03b0d-865b-4b42-a2e0-44992bd86622/conversions/9cfae961-2748-4efc-86f0-7f4dca0e2f2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae03b0d-865b-4b42-a2e0-44992bd86622/conversions/9cfae961-2748-4efc-86f0-7f4dca0e2f2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bae03b0d-865b-4b42-a2e0-44992bd86622/conversions/9cfae961-2748-4efc-86f0-7f4dca0e2f2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

ПРООН выделила и борьбу с ВИЧ и туберкулезом как одно из главных достижений страны. В цифровой сфере Беларусь удивила мир: оценка цифровой готовности охватила 10,5 тыс. участников, а карта 1354 природных объектов открыла новые горизонты для экотуризма. Форум ТИБО-2024, собравший 88 тыс. человек, закрепил статус нашей страны как лидера в цифровизации.