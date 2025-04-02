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ПРООН высоко оценила успехи Беларуси в 2024 году
Программа развития ООН (ПРООН), ключевой орган оперативной деятельности ООН, представила годовой обзор своей работы в Беларуси, отметив значительные достижения страны на пути к устойчивому развитию.
Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Женфэй Лю в своем вступительном слове подчеркнула:
"Прошлый год стал ярким подтверждением того, что сотрудничество, инновации и стойкость играют ключевую роль в преодолении современных вызовов. Истории успеха, представленные в этом обзоре, наглядно показывают значительный прогресс, достигнутый благодаря нашему общему стремлению к лучшему будущему".
В центре внимания обзора - прогресс в четырех ключевых сферах: зеленые, экономические, социальные и цифровые решения.
Беларусь добилась впечатляющих успехов: выбросы CO₂ сократились на 40 % с 1990 года, около 28 тыс. детей вовлечены в климатическое образование, а предпринимательство получило новый импульс благодаря созданию 161 совета.
Особо отмечена поддержка 32 тыс. беженцев через платформу WeHelp.by, что стало примером социальной инклюзии.
ПРООН выделила и борьбу с ВИЧ и туберкулезом как одно из главных достижений страны. В цифровой сфере Беларусь удивила мир: оценка цифровой готовности охватила 10,5 тыс. участников, а карта 1354 природных объектов открыла новые горизонты для экотуризма. Форум ТИБО-2024, собравший 88 тыс. человек, закрепил статус нашей страны как лидера в цифровизации.
Обзор подчеркивает неизменную приверженность ПРООН к плодотворному сотрудничеству с белорусским государством и обществом, основанному на взаимной выгоде.