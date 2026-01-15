3.71 BYN
Прорыв теплотрассы в Жодино: часть домов осталась без тепла и горячей воды
Автор:Редакция news.by
Авария на теплотрассе в Жодино локализована, ремонтные работы продолжаются. Вечером 15 января на участке, который снабжает теплом несколько многоэтажек и коттеджи города, произошел прорыв. Часть жилых домов осталась без отопления и горячей воды.
Специалисты всю ночь проводили срочные ремонтно-восстановительные работы. Глубокое промерзание грунта создало дополнительные технические трудности. В ходе пусконаладочных мероприятий выявлено дополнительное повреждение, требующее устранения. На данный момент ремонтные работы продолжаются.