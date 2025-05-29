Прошли ЦЭ и ЦТ по белорусскому и русскому языкам

У выпускников продолжается марафон итоговых испытаний. 29 мая сдавали ЦТ и второй ЦЭ по белорусскому и русскому языкам.

Контролирует ход вступительной кампании и следит за созданием комфортных и безопасных условий госкомиссия.

В этом году выпускникам запрещено использовать гаджеты. Также исключили присутствие в аудитории педагогов-предметников. Все это для принципа объективности и равного доступа.

Принимать абитуриентов в ряды студентов нужно по их знаниям и уровню подготовки - именно на это ориентирует наш Президент.