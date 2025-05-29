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Прошли ЦЭ и ЦТ по белорусскому и русскому языкам
У выпускников продолжается марафон итоговых испытаний. 29 мая сдавали ЦТ и второй ЦЭ по белорусскому и русскому языкам.
Контролирует ход вступительной кампании и следит за созданием комфортных и безопасных условий госкомиссия.
В этом году выпускникам запрещено использовать гаджеты. Также исключили присутствие в аудитории педагогов-предметников. Все это для принципа объективности и равного доступа.
Принимать абитуриентов в ряды студентов нужно по их знаниям и уровню подготовки - именно на это ориентирует наш Президент.
Наиболее востребованный предмет - русский язык. Его выбрали более 46 тыс. человек, а тест по белорусскому языку - около 10 тыс.