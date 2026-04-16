Фото sputnik.by

Весна - это не только подснежники и первая трава, это время, когда дороги и улицы "обнажают" свои слабые места, а коммунальные службы переходят в усиленный режим работы. Генеральная уборка в стране в самом разгаре, от чистки ливневок до обновления магистралей. Сроки установлены четкие.

Наведение порядка - процесс непрерывный. Параллельно с озеленителями, коммунальщиками, на улицы выходят и дорожники. Да, визитная карточка любой страны - это ее магистрали. Ремонт покрытий начинают сразу после зимы, учитывая в первую очередь погоду. Уже в начале мая Госконтроль изучит, все ли сделано и где остаются нерешенные проблемы. Подробности сморите в проекте "На контроле Президента".

16-й километр автодороги Р-65 Заславль - Дзержинск - Озеро. Эта трасса важная артерия, соединяющая промышленные и жилые узлы. В сутки интенсивность движения достигает 6 тыс. машин - от легковушех до многотонных фур. А значит нагрузка не малая. К этой весне дорожное полотно изрядно "подустало". Специалистам предстоит обновить отрезок длиной в 8 км.

Проспект Ленина в Жодино под контролем Президента - обозначены сроки выполнения работ

"Планируется в этом году уложить на текущем ремонте 255 тыс. т асфальтобетона. На сегодняшний день уже порядка 20 уложено. То есть мы сейчас набираем темпы, входим в нормальный режим, и в течение месяца уложим не менее 50-60 тыс. т, чтобы в сезон сделать эти работы. Укладку асфальтобетона можно продолжать даже в зимний период. Температур воздуха должна быть не ниже -5 градусов, погода должна быть сухая. В прошлом году мы и в ноябре, и вначале декабря еще продолжали работать, 14 км мы успели отремонтировать еще в холодный период, но для этого в смесь вводятся температуропонижающие добавки", - рассказал начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Демидович.

Проверили вместе с госконтролем, и как обстоят дела на большой стройке в Жодино и неспроста. Внимание на высшем уровне этот объект привлек в феврале. Капитальный ремонт проспекта Ленина стартовал в ноябре 2025 года. Это главная магистраль, которая связывает город в единое целое и принимает на себя весь транзитный поток в сторону Борисова. Десятки тысяч машин ежедневно. Старое покрытие такой нагрузки не выдерживало, пришло время капитального апгрейда. Чтобы уложиться в сроки реконструкция продолжалась и зимой. Однако когда ударили сильные морозы, логично работы поставили на паузу. Но "заморозить" стройку, не значит бросить ее на произвол судьбы.

Отсутствие порядка и бесхозяйственность без внимания в нашей стране не остается. После критики Президента стройплощадка стала выглядеть должным образом. Каждый день по таким маршрутам тысячи белорусов ездят на работу или в школу, возвращаются домой, на предприятия, доставляют продукты в магазины. Поэтому эффективность в реконструкции дорог - ключевой фактор.

"По поручению главы государства специлистами Комитета была изучена ситуация в феврале в Жодино. Помимо нарушения строительных норм и правил было установлено ненадлежащее состояние дорожного покрытия в городе - как в зоне проведения строительных работ, так и на различных улицах. По предложению Комитета была создана рабочая группа, и все недостатки были устранены в кратчайшее время", - отметил замначальника Главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства КГК Беларуси Олег Кунделев.

На капремонте участок почти в 1,5 км. Это фактически строительство заново. Рабочие уходят на метры вглубь: замена старых коммуникаций, ливневок, теплотрасс. Проспект после реконструкции станет шире, безопаснее и современнее. Пропускная способность увеличится в разы. Но комфорт обещают не только водителям. Для жителей города это и новые тротуары, современное озеленение и освещение, обновленные подземные переходы, появится и велопешеходная зона.