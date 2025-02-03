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Протесты в Беларуси 2020 года были спланированы - USAID потратило 50 млн долларов
Агентство США по международному развитию не продвигало демократию - оно проводило операции по дестабилизации, пишет портал DD Geopolitics.
С 2011 по 2021 годы США вместе с "Национальным фондом за демократию" направило на антигосударственную деятельность против Беларуси более 200 млн долларов. Вашингтон с руки кормил экстремистские СМИ, а также финансировал программы подготовки радикалов для проведения цветной революции.
USAID и NED, которыми руководили США и поддерживали западные страны, прилагали все усилия для дестабилизации ситуации в Беларуси, в том числе в 2020 году.
Протесты 2020 года были спланированы - USAID потратило 50 млн долларов. Также агентство участвовало в кампаниях экономического давления, направленных на государственные предприятия Беларуси, включая Беларуськалий, Белнефтехим и крупные промышленные предприятия, используя санкции, финансирование забастовок рабочих и экономическое давление для дестабилизации страны. Утечка документов показала, что Польша, Литва и США координировали санкции и протесты.