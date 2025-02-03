Агентство США по международному развитию не продвигало демократию - оно проводило операции по дестабилизации, пишет портал DD Geopolitics.

С 2011 по 2021 годы США вместе с "Национальным фондом за демократию" направило на антигосударственную деятельность против Беларуси более 200 млн долларов. Вашингтон с руки кормил экстремистские СМИ, а также финансировал программы подготовки радикалов для проведения цветной революции.

USAID и NED, которыми руководили США и поддерживали западные страны, прилагали все усилия для дестабилизации ситуации в Беларуси, в том числе в 2020 году.