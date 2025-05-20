Против белорусских журналистов вводят санкции и объявляют в розыск - значит, боятся?

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Свобода слова, демократия, гласность, подтверждение информации из различных источников и ее достоверность, независимые расследования и плюрализм мнений - все эти принципы, которым долгое время Запад учил журналистов постсоветского пространства, вдруг девальвировали и превратились в пыль. Теперь из-за этих самых принципов нас преследуют. На кого-то охотятся, чтобы устранить, ликвидировать неправильного журналиста, кого-то объявляют в розыск по линии Интерпола и Европола, на кого-то распространяют санкции, не просто ограничивая перемещение журналиста, а умышленно мешая его профессиональной деятельности. И делают это те, кто учил нас гласности и свободе слова. Парадокс!

У журналиста и ведущей программы "Это другое" Ксении Лебедевой в копилке персональные санкции от Польши, Евросоюза, она находится в списках украинского экстремистского ресурса "Миротворец". В июне 2024 года Литва объявила ее в розыск по линии Интерпола и Европола, что является подтверждением того, что слова белорусского журналиста по-настоящему боятся и пытаются нас ограничить рамками и коридорами. Для понимания целостности проблемы чуть детальнее.

С 2022 года под персональными санкциями Польши с формулировкой "представляет угрозу национальной безопасности Польши".

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С 2023 г. под персональными санкциями Евросоюза за активную патриотическую позицию, поддержку СВО и традиционных ценностей, неприкрытую неудобную правду, которую рассказывает с экранов телеканалов Белтелерадиокомпании.

Цитата из "Официального журнала Европейского союза":

"Одна из ведущих пропагандистов режима Лукашенко, тесно связанная с режимными СМИ. Белорусская телеведущая на государственном канале "Беларусь 1". С июля 2021 года - ведущая информационно-аналитической программы "Это другое" на государственном телеканале "Беларусь 1". Она продвигает теорию о том, что с 2020 года Украина совместно с НАТО организует специальные информационно-психологические операции против Беларуси, и нарратив Лукашенко о том, что представителей оппозиции финансируют западные страны".

"В июне 2024 года вильнюсским прокурором было заявлено для официальных СМИ, что Литва меня объявила в розыск по линии Интерпола и Европола. Истинная цель данной акции - ограничение профессиональной деятельности журналиста, что является политическим преследованием, И что интересно, в этом участвует Международная организация уголовной полиции, которая неоднократно заявляла, что не занимается политическими делами", - отметила Ксения Лебедева.

Журналист с 30-летним стажем Андрей Мамыкин столкнулся с подобным со стороны Латвии. Он уехал из своей страны из-за политического преследования.

Андрей Мамыкин, экс-депутат Европарламента от Латвии, журналист:

"Политика стала заниматься правосудием. Этого не должно быть вообще в любой стране при разделении властей. Судебная власть должна быть независима. Она не независима в современном Европейском союзе. Поэтому Латвия может пользоваться такими механизмами - записать кого ни попадя в базу данных разыскиваемых персон и все".

О том, что произошло со свободой слова в Литве, знает Алексей Стефанов, журналист МИА "Россия сегодня". Он сам из Литвы и хорошо знаком с информационной политикой в этой прибалтийской стране. Алексей расследует случаи ущемления прав журналистов и простых латышей, которых за критику власти садят в тюрьму, за неподдержку Украины и политики Евросоюза тоже садят в тюрьму, преследуют их родственников и знакомых - такая демократия.

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Алексей Стефанов:

"Журналистика в Латвии умерла, т.е. ее нет. Т.е. либо ты пишешь то, что от тебя хотят услышать, то, что заказывают, либо нейтрально. Все. Ну, это никому не интересно. Соответственно власти сделали все для того, чтобы было именно так. Т.е., чтобы не просачивалась информация. И поэтому начались ограничения и запреты на все телеканалы российские, белорусские. Поэтому запреты пошли на порталы, на сайты. И постоянно, постоянно что-то ограничивается. Каждый, наверное, месяц выкатывается список новых каналов, которые запрещаются".

В этом году журналист RT Константин Придыбайло был объявлен угрозой национальной безопасности Молдовы, за освещение выборов в республике его обвинили во вмешательстве в электоральный процесс.

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Константин Придыбайло:

"Я вижу в отчете свою фамилию, нахожу. Оказывается, что я вмешался в выборы тем, что освещал активно, там такая формулировка с определенной риторикой и интонациями (негативными, видимо, в адрес нынешних властей Молдовы), освещал выборы в России и в Минске".