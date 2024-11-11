Противоопухолевую терапию с применением клеток-киллеров в РНПЦ детской онкологии прошли 28 пациентов

28 пациентам провели противоопухолевую терапию клеточным продуктом на основе клеток-киллеров в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в течение пяти лет, пишет БЕЛТА со ссылкой на директора РНПЦ Анжелику Солнцеву.

Естественные, или натуральные киллерные клетки относятся к группе лимфоцитов врожденного иммунитета, образующихся в костном мозге. Они могут вызывать гибель опухолевых клеток, что обуславливает их применение в иммунотерапии ряда онкологических заболеваний.

Сотрудниками РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии была разработана и запатентована технология получения естественных киллерных клеток с созданием собственных генетически модифицированных фидерных клеток как вспомогательной платформы для роста лимфоцитов. Это позволило получать более доступный клеточный продукт с высоким содержанием естественных киллерных клеток (более 90 %).

Готовый клеточный продукт может храниться при сверхнизких температурах благодаря процедуре криоконсервирования и хранения для последующего терепевтического применения.

Иммунотерапия с применением аллогенных естественных киллерных клеток в течение пяти лет в РНПЦ ДОГИ проведена 28 пациентам. При первичном миелоидном лейкозе трехлетняя бессобытийная выживаемость увеличилась с 80 до 91 %. Для пациентов с рефрактерными формами заболевания в 50 % случаев при проведении иммунотерапии достигнута морфологическая ремиссия, что позволило выполнить трансплантацию стволовых клеток.