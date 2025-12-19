Протоиерей Повный: Президент Беларуси - один из немногих, кто открыто говорит правду

Президент Беларуси один из немногих открыто говорит правду, и это самый верный путь, потому что правда побеждает. Таким мнением поделился настоятель минского храма в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, протоиерей Федор Повный.

Александр Лукашенко вдохновляет своей силой, заряжает своим духом, работоспособностью, считает священнослужитель. "Смотрите, тысячи человек в зале и миллионы у монитора от своего главы (и не только в Беларуси) получают такое образование, которое дают в закрытых школах мира для будущих правителей, - отметил протоиерей. - Может возникнуть вопрос: а зачем знать простому человеку все, что происходит в мире? Для того, чтобы народ принимал правильные решения. Раз ему доверили столько полномочий на Всебелорусском народном собрании, то царит энтузиазм, возвышенный настрой творить будущее, работать".