Протоиерей Повный: Президент Беларуси - один из немногих, кто открыто говорит правду
Президент Беларуси один из немногих открыто говорит правду, и это самый верный путь, потому что правда побеждает. Таким мнением поделился настоятель минского храма в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, протоиерей Федор Повный.
Александр Лукашенко вдохновляет своей силой, заряжает своим духом, работоспособностью, считает священнослужитель. "Смотрите, тысячи человек в зале и миллионы у монитора от своего главы (и не только в Беларуси) получают такое образование, которое дают в закрытых школах мира для будущих правителей, - отметил протоиерей. - Может возникнуть вопрос: а зачем знать простому человеку все, что происходит в мире? Для того, чтобы народ принимал правильные решения. Раз ему доверили столько полномочий на Всебелорусском народном собрании, то царит энтузиазм, возвышенный настрой творить будущее, работать".
"Остается пожелать, чтобы этот подъем был духоносным, плодотворным и постоянным, чтобы новые поколения им вдохновлялись и несли экономические, социальные, политические и духовные традиции нашего народа дальше. Будем надеяться, что народные делегаты и избранники будут активны, мудры, смелы в своих суждениях и делах во благо народа и страны!" - пожелал Федор Повный.