Протоиерей Владимир Шейдак поделился впечатлениями от разговора с Президентом

Верующие Логойска и окрестностей идут поклоняться новой реликвии - списку образа Богоматери Смоленской. Это дар Президента храму Святого Николая Чудотворца. Сейчас икона находится на почетном месте, она буквально встречает православных у иконостаса. И ждет своего напольного киота.

Пока в приходе одна из главных тем - встреча с Александром Лукашенко и совместное зажжение рождественской свечи. Съемочная группа "Первого информационного" отправилась по следам Президента, чтобы зафиксировать впечатления от разговора. Ими поделится настоятель прихода протоиерей Владимир Шейдак в проекте "Сила веры".