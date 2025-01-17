Протоиерей Владимир Шейдак поделился впечатлениями от разговора с Президентом

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Верующие Логойска и окрестностей идут поклоняться новой реликвии - списку образа Богоматери Смоленской. Это дар Президента храму Святого Николая Чудотворца. Сейчас икона находится на почетном месте, она буквально встречает православных у иконостаса. И ждет своего напольного киота.
Пока в приходе одна из главных тем - встреча с Александром Лукашенко и совместное зажжение рождественской свечи. Съемочная группа "Первого информационного" отправилась по следам Президента, чтобы зафиксировать впечатления от разговора. Ими поделится настоятель прихода протоиерей Владимир Шейдак в проекте "Сила веры".
Присоединиться к разговору с настоятелем прихода можно 17 января в 15:30. Премьера интервью пройдет на телеканале "Беларусь 3". Повтор программы "Сила веры" будет доступен и 18 января в 8:10.