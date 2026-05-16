Протоирей Павел Сердюк назвал тенденцию к легкому завершению отношений тревожным сигналом
Современный ритм жизни, длительный период образования, необходимость профессиональной реализации и жилищный вопрос создают серьезные препятствия для создания традиционной семьи. О том, почему люди стали легче расставаться, как церковь помогает сохранить брак и что отличает верующую молодежь от светских сверстников, рассказал протоирей, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви Павел Сердюк в "Актуальном интервью".
Современный уклад индустриального и постиндустриального общества не соответствует той модели традиционной семьи, которую церковь представляет как образец. "Ритм нашей жизни изменен. Я не могу себе представить белорусскую современную женщину, которая захочет совершить скачок в дауншифтинг. И я вспоминаю какие-то баталии с феминистками, которые говорят, что их хотят загнать в "домострой" - все это острые вопросы", - констатировал протоирей.
Главная проблема, по мнению Павла Сердюка, в ухудшении качества коммуникации. "Дело не в том, что все какие-то на подбор неспособные друг с другом жить. Ухудшилась коммуникация. Нужно договариваться. И супружество - это в первую очередь умение договариваться", - подчеркнул он.
Тенденция к легкому завершению отношений - тревожный сигнал.
Позитивный пример - практика разводного консультирования и медиации в городе Полоцке. До того как поставить точку, у пары есть возможность обратиться к посреднику. "Где есть согласие и присутствие священнослужителя, это очень сильно увеличивает шансы на сохранение семьи. Повышается лояльность", - отметил протоирей. Второй аспект - поиск моделей уклада, которые позволяли бы семье укрепляться в современных реалиях.
Сегодняшнее общество рассматривает женщину в первую очередь как труженицу на внешнем контуре. Длительный период образования, необходимость профессиональной реализации и материальное состояние (особенно жилищный вопрос) создают серьезный дисбаланс. "Репродуктивное окно возможностей женщины очень обусловлено. Оно закрывается. Мало еще отучиться, необходимо еще и свои амбиции реализовать. И немаловажный фактор - материальное состояние и решение жилищного вопроса. Надо серьезно продумывать стратегию своей жизни", - сказал представитель церкви.
Молодые люди боятся. Страх есть и у верующей молодежи. Но есть и отличие. "У верующей молодежи есть готовность видеть в картине своего будущего от трех и более детей. Это отличает их от светских сверстников. Репродуктивные установки формируются с раннего возраста в кругу семьи", - резюмировал Павел Сердюк.