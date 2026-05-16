Протоирей Павел Сердюк назвал тенденцию к легкому завершению отношений тревожным сигналом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcedb0fc-f3d7-4e23-a5ef-cb72e385eb40/conversions/d96bfbbe-d5e4-407a-8288-1dc4ebf282ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcedb0fc-f3d7-4e23-a5ef-cb72e385eb40/conversions/d96bfbbe-d5e4-407a-8288-1dc4ebf282ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcedb0fc-f3d7-4e23-a5ef-cb72e385eb40/conversions/d96bfbbe-d5e4-407a-8288-1dc4ebf282ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcedb0fc-f3d7-4e23-a5ef-cb72e385eb40/conversions/d96bfbbe-d5e4-407a-8288-1dc4ebf282ba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Современный ритм жизни, длительный период образования, необходимость профессиональной реализации и жилищный вопрос создают серьезные препятствия для создания традиционной семьи. О том, почему люди стали легче расставаться, как церковь помогает сохранить брак и что отличает верующую молодежь от светских сверстников, рассказал протоирей, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви Павел Сердюк в "Актуальном интервью".

Современный уклад индустриального и постиндустриального общества не соответствует той модели традиционной семьи, которую церковь представляет как образец. "Ритм нашей жизни изменен. Я не могу себе представить белорусскую современную женщину, которая захочет совершить скачок в дауншифтинг. И я вспоминаю какие-то баталии с феминистками, которые говорят, что их хотят загнать в "домострой" - все это острые вопросы", - констатировал протоирей.

Главная проблема, по мнению Павла Сердюка, в ухудшении качества коммуникации. "Дело не в том, что все какие-то на подбор неспособные друг с другом жить. Ухудшилась коммуникация. Нужно договариваться. И супружество - это в первую очередь умение договариваться", - подчеркнул он.

Тенденция к легкому завершению отношений - тревожный сигнал.

Позитивный пример - практика разводного консультирования и медиации в городе Полоцке. До того как поставить точку, у пары есть возможность обратиться к посреднику. "Где есть согласие и присутствие священнослужителя, это очень сильно увеличивает шансы на сохранение семьи. Повышается лояльность", - отметил протоирей. Второй аспект - поиск моделей уклада, которые позволяли бы семье укрепляться в современных реалиях.

Сегодняшнее общество рассматривает женщину в первую очередь как труженицу на внешнем контуре. Длительный период образования, необходимость профессиональной реализации и материальное состояние (особенно жилищный вопрос) создают серьезный дисбаланс. "Репродуктивное окно возможностей женщины очень обусловлено. Оно закрывается. Мало еще отучиться, необходимо еще и свои амбиции реализовать. И немаловажный фактор - материальное состояние и решение жилищного вопроса. Надо серьезно продумывать стратегию своей жизни", - сказал представитель церкви.