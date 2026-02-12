Проверка боеготовности: 120-я мехбригада оказывает противодействие условному противнику

В рамках проверки боеготовности рота быстрого реагирования 120-й мехбригады прибыла в назначенный район. Бойцы заняли укрепрайон и приступили к оборонительным действиям. Ночью на роту было совершено нападение диверсионной группы. Также противодействие условному противнику оказывается на протяжении дня.

В Воложинском районе (сморгонское направление) находится этот укрепрайон, к которому выдвинулась колонна. Накануне колонна совершила марш-бросок на протяжении 200 километров. Ей было оказано противодействие. Ее обстреливали, атаковали дронами, но все бойцы справились с поставленными задачами и прибыли в указанный район. Бойцы расположились. Уже пока они здесь находятся, было несколько атак. Одна из них - очередное условное нападение группы на роту, которая расположилась на этом укрепрайоне. Еще одно нападение было сегодня ночью. Его также бойцы успешно отразили.

Назар Цынкевич, наводчик БТР 80-й мотострелковой роты 120-й механизированной бригады ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddc6ae0d-1bcd-4cc7-b128-7058ff4fb77c/conversions/5a3a7ad9-f3dc-4997-8c27-413b1657e4f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddc6ae0d-1bcd-4cc7-b128-7058ff4fb77c/conversions/5a3a7ad9-f3dc-4997-8c27-413b1657e4f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddc6ae0d-1bcd-4cc7-b128-7058ff4fb77c/conversions/5a3a7ad9-f3dc-4997-8c27-413b1657e4f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddc6ae0d-1bcd-4cc7-b128-7058ff4fb77c/conversions/5a3a7ad9-f3dc-4997-8c27-413b1657e4f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Назар Цынкевич, наводчик БТР 80-й мотострелковой роты 120-й механизированной бригады ВС Беларуси: "Марш был долгий из-за погодных условий, потому что снег, гололед, во-первых. БТРы, конечно же, могут съехать. Из-за этого особо не прибавляли газ, держались в одном темпе. Марш прошел успешно, как и всегда. Все знали свою задачу, слушали приказы командира и выполняли их точно и в срок. Нападения были во время марша, но были назначены наблюдатели, которые отразили это нападение. Сегодня ночью тоже было нападение. Тоже успешно отразили".

Все поставленные задачи выполняются. Сколько здесь будут находиться бойцы, пока неизвестно. У всех свои цели. В частности, передовая рота 120-й механизированной бригады должна удерживать этот укрепрайон, пока не поступит распоряжение его оставить.

Даниил Быков, командир мотострелковой роты 120-й механизированной бригады ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86d93e19-1302-4a44-97bd-443462683f6c/conversions/4487c9b0-e346-4e81-9d30-90d591abb671-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86d93e19-1302-4a44-97bd-443462683f6c/conversions/4487c9b0-e346-4e81-9d30-90d591abb671-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86d93e19-1302-4a44-97bd-443462683f6c/conversions/4487c9b0-e346-4e81-9d30-90d591abb671-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86d93e19-1302-4a44-97bd-443462683f6c/conversions/4487c9b0-e346-4e81-9d30-90d591abb671-xl-___webp_1920.webp 1920w

Даниил Быков, командир мотострелковой роты 120-й механизированной бригады ВС Беларуси: "По прибытии в район, как разместили все машины, разместили личный состав, организовали охранение посменно. На нас было организовано нападение противника малыми группами. Противник активно использует беспилотные летательные аппараты, оснащен ночными приборами наблюдения. Личный состав проявляет себя стойко, умело справляется с поставленными задачами. Понятно, люди устают. Да, это для нас такая проверка своего рода. Но люди заряжены, готовы идти в бой".