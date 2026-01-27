Проверка боеготовности: 19-я механизированная бригада отработала широкий комплекс маневров

Проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается по поручению Президента Беларуси и будет проходить в различных соединениях и воинских частях. Об этом журналистам заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Он отметил, что за 5 дней внезапной проверки 19-я отдельная мехбригада отработала широкий комплекс мероприятий: приведение в боевую готовность, загрузку запасов материальных средств на транспорт, совершение марша по незнакомому маршруту в лесисто-болотистой и пересеченной местности в условиях снегопада. Госсекретарь также напомнил, что Президент Беларуси анонсировал проведение проверки готовности в Вооруженных Силах до весны.

"Это не значит, что именно эта бригада будет до весны действовать. Возможно, ее еще проверим по каким-то вопросам. На очереди другие соединения, воинские части Вооруженных Сил. Сегодня все командиры гадают, кого и как затронет эта проверка, кому с пакетом от Президента приедет государственный секретарь Совета безопасности. К этому надо быть готовым. Люди в погонах в любое время, в любой обстановке должны быть готовы встать в строй, уметь защитить свою Родину, нашу любимую Республику Беларусь", - подчеркнул Александр Вольфович.

Масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению главы государства началась 16 января. Александр Лукашенко держит ее ход на личном контроле. Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Первоочередная цель - увидеть объективную картину, именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.