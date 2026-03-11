Проверка боеготовности: к выполнению задач были привлечены экипажи самолетов Як-130 и Су-25 и L-39

Прошли полеты на аэродроме 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы. К выполнению задач были привлечены экипажи самолетов Як-130 и Су-25 и L-39.

Николай Смолянинов, командир 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы:

"Часть сил и средств на аэродроме базирования находится в готовности по дополнительному распоряжению выполнить поставленную задачу. Назначенные силы и средства осуществили перебазирование комбинированным способом на оперативные аэродромы и готовы также выполнить поставленные задачи. Особенностью выполнения проверки является то, что мероприятия выполняются в условиях активного противодействия силам ДРГ условного противника".

Владимир Головатюк, зампредседателя по авиации ДОСААФ Беларуси - начальник авиационного отдела:

"Динамика, существующая внутри и вокруг нашего государства, подходов к развитию военной составляющей, военной науки требует иного подхода в оценке того компонента, который мы проверяем в данной воинской части. Оцениваем прежде всего реальность, реалистичность, незошоренность, чтобы это было все с инициативой".

Летчик 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы:

"Летный состав подготовлен. Такие задачи мы выполняем регулярно, не впервые, задачи интересные. Каждый полет имеет свои особенности, но профессиональная подготовка и морально-психологическое состояние летного состава позволяет обеспечивать все поставленные задачи с высоким качеством".