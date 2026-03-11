3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Проверка боеготовности: к выполнению задач были привлечены экипажи самолетов Як-130 и Су-25 и L-39
Прошли полеты на аэродроме 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы. К выполнению задач были привлечены экипажи самолетов Як-130 и Су-25 и L-39.
Николай Смолянинов, командир 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы:
"Часть сил и средств на аэродроме базирования находится в готовности по дополнительному распоряжению выполнить поставленную задачу. Назначенные силы и средства осуществили перебазирование комбинированным способом на оперативные аэродромы и готовы также выполнить поставленные задачи. Особенностью выполнения проверки является то, что мероприятия выполняются в условиях активного противодействия силам ДРГ условного противника".
Владимир Головатюк, зампредседателя по авиации ДОСААФ Беларуси - начальник авиационного отдела:
"Динамика, существующая внутри и вокруг нашего государства, подходов к развитию военной составляющей, военной науки требует иного подхода в оценке того компонента, который мы проверяем в данной воинской части. Оцениваем прежде всего реальность, реалистичность, незошоренность, чтобы это было все с инициативой".
Летчик 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы:
"Летный состав подготовлен. Такие задачи мы выполняем регулярно, не впервые, задачи интересные. Каждый полет имеет свои особенности, но профессиональная подготовка и морально-психологическое состояние летного состава позволяет обеспечивать все поставленные задачи с высоким качеством".
Во время проверки экипажи выполнили парные полеты по заданному маршруту. На определенном участке проводился роспуск пары и дальнейшее выполнение задач. Авиация использовалась в качестве контрольных целей, обозначающих налет условного противника. Таким образом отрабатывается взаимодействие с подразделениями ПВО, которые также проходят проверку, должны обнаружить и условно поразить воздушные цели. В проверке задействованы не только силы 116-й, но и других авиабаз, а также государственная авиация.