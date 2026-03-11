Проверка боеготовности - как проходят испытания для ВВС и войск ПВО

Масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента продолжается в Беларуси. Она носит внезапный характер, без предварительной подготовки на местах. На этой неделе испытания проходят военно-воздушные силы и войска ПВО.

11 марта в разных уголках страны в небо были подняты всевозможные типы воздушных судов - от дронов и автожиров до вертолетов и самолетов, чтобы проверить готовность военных найти, определить контрольные цели и условно уничтожить. Командование не скрывает, что ситуация вокруг Ирана вынуждает инсценировать аналогичную обстановку в небе и отрабатывать навыки ориентации в этом хаосе. Нарушение госграницы или попытки использования воздушного пространства - все это должны видеть, фиксировать и пресекать военные.

Съемочная группа "Первого информационного" сегодня работала под землей - в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

Под землей находится мозг управления военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. От решения, которое поступает из центрального командного пункта, зависит судьба любого объекта в небе над Беларусью.

"Во время дежурства нарушения госграницы и правила использования воздушного пространства не зафиксированы. Группировка боевой авиации на территории Польши и стран Балтии не зафиксирована. Дежурные силы находятся в боевой готовности", - доложил военный Александру Вольфовичу.

Как проверить дежурные силы? Выполнить несанкционированный полет и отследить, насколько оперативно радиотехнические войска обнаружат и определят объект в небе, а командный пункт как быстро примет по нему решение. Испытания начинаются.

"Выполнить мероприятие по предотвращению непреднамеренных пусков ракет, стрельб в зенитно-ракетных войсках войсковой ПВО и авиации. Все цели при повторном входе в зону поражения зенитно-ракетных войск и войсковой ПВО, а также повтор на встречном курсе после маневра в зоне поражения являются контрольными", - зачитал задание Александр Вольфович.

Контрольные цели - это и есть так называемые нарушители, которых нужно выявить, а по команде вести или ликвидировать.

Сергей Бабарека, начальник 1072-го центрального командного пункта ВВС и войск ПВО ВС Беларуси:

"Радиотехнические войска производили обнаружения воздушных целей, выдачу информации на центральный командный пункт для принятия решения командующим и постановки задачи авиации и войскам ПВО на их условное уничтожение. Контрольные цели проводятся с учетом опыта СВО, с учетом различных сложностей контрольных целей, применение БПЛА, низко летящих целей и целей, летящих на больших высотах".

По тревоге с военного аэродрома в Мачулищах под Минском в воздух поднято сразу несколько вертолетов Ми-24. Эта авиация также использовалась в качестве контрольных целей. Полеты сразу попадают в поле зрения центрального командного пункта. Среди задач для летчиков 50-й смешанной авиабазы в ближайшие дни - нанести удары по наземным объектам условного противника, уничтожить воздушные цели, а также выполнить десантно-транспортные маневры.

Станислав Гринев, командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО ВС Беларуси:

"Экипаж авиационной базы, базирующейся в пункции постоянной дислокации и на оперативных аэродромных площадках, находится в установленных степенях готовности 24 на 7. Уровень подготовки экипажей позволяет выполнять поставленные задачи днем и ночью в любых метеорологических условиях. Данная проверка внезапная, носит динамичный характер. Летный инженерно-технический состав авиационной базы готов к любому изменению обстановки".

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Взлет осуществляется со всех аэродромов, в том числе задействованы авиация МЧС, ДОСААФ, авиация Госпогранкомитета, конечно же, авиация самих ВВС. 23 маршрута, более 60 учебных целей, по которым должны сегодня быть отработаны учебные задачи по поражению средств воздушного нападения противника".

Цель работы командного пункта: в хаосе различных объектов в небе разобраться, кто свой, а кто та самая контрольная цель, которая может быть боевым дроном или запущенной из вне ракетой. И что делать со всеми воздушными объектами - на все порой считанные минуты.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"То, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, обстановка вокруг Ирана как раз наталкивает нас на создание аналогичной обстановки для того, чтобы наши должностные лица были готовы к противодействию тем сегодняшним угрозам, которые могут быть для нашей страны".

Подобные проверки - не демонстрация силы и возможностей. Анализ ситуации за последние годы показывает, что военные конфликты вспыхивают мгновенно. А наращивание военной мощности с каждым годом в мире лишь растет - вынуждены реагировать.

"Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты (стран - прим. ред.) НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе, - сказал Александр Лукашенко 23 февраля 2026 года на торжественной церемонии вручения государственных наград и генеральских погон офицерам силового блока.

Александр Лукашенко подчеркнул, что система сдержек и противовесов, ранее обеспечивавшая общеевропейскую безопасность, разрушена. "Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных", - отметил глава государства он.

В таких условиях Президент считает основной задачей для всех людей доброй воли, живущих на планете, сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить новой мировой бойни.

"Мы делали и будем это делать, потому что таковы требования времени. Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны, - заявил Александр Лукашенко. - Главными нашими аргументами должны быть единство народа, сильная армия, высокий моральный дух, выучка наших солдат и офицеров, всех силовых структур".