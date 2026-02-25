Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Проверка боеготовности началась во 2-й инженерной бригаде

25 февраля в одной из воинских частей Минской области началась проверка боеготовности. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович лично вручил пакет с секретными документами начальнику бригады.

Если до этого экзамен держали мотострелки, механизированные подразделения и воинские части, то с этого дня испытание проходит 2-я инженерная бригада.

Будет проверено содержание вооружения, военной и специальной техники, запасов материальных средств, проведено снятие с хранения техники и проверка ее состояния. Эти и другие мероприятия позволяют всесторонне оценить готовность инженерной бригады к выполнению задач в ходе боевых действий.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

Александр Вольфовичпроверка боеготовности