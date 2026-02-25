Проверка боеготовности началась во 2-й инженерной бригаде

25 февраля в одной из воинских частей Минской области началась проверка боеготовности. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович лично вручил пакет с секретными документами начальнику бригады.

Если до этого экзамен держали мотострелки, механизированные подразделения и воинские части, то с этого дня испытание проходит 2-я инженерная бригада.