Проверка боеготовности началась во 2-й инженерной бригаде
Автор:Редакция news.by
25 февраля в одной из воинских частей Минской области началась проверка боеготовности. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович лично вручил пакет с секретными документами начальнику бригады.
Если до этого экзамен держали мотострелки, механизированные подразделения и воинские части, то с этого дня испытание проходит 2-я инженерная бригада.
Будет проверено содержание вооружения, военной и специальной техники, запасов материальных средств, проведено снятие с хранения техники и проверка ее состояния. Эти и другие мероприятия позволяют всесторонне оценить готовность инженерной бригады к выполнению задач в ходе боевых действий.