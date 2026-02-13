Проверка боеготовности: в 11-й мехбригаде отработали задачи огневой подготовки

В Беларуси продолжается масштабная проверка боеготовности армии. Очередной ее этап прошел в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.

На одном из полигонов подразделения 11-й механизированной бригады выполняли задачи огневой подготовки. Военнослужащие демонстрировали навыки владения стрелковым оружием и вооружением боевых машин.

На полигоне организованы учебные места для выполнения упражнений учебных стрельб из автоматов, пулеметов, гранатометов, а также штатного вооружения БМП.

Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

"Военнослужащие подразделения немедленного реагирования показывали нам мастерство своей стрельбы из БМП-2. Хочу отметить, что по всем направлениям получены достаточно высокие результаты. Военнослужащие срочной службы и офицеры способны выполнять поставленные задачи и уверенно владеют своим вооружением".

Военнослужащие отрабатывали поражение целей на различных дистанциях, ведение огня, а также действия в составе подразделений.

"Мы выполняли второе упражнение учебных стрельб. Результатом довольна, оценка "отлично", все поражено, еще и патроны остались. Всегда с положительным настроением выдвигаемся на все задачи, любим свою работу", - отметила военнослужащая 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси.

Особое внимание уделяли организации огневого поражения условного противника при оборонительных действиях. В ходе занятий учитывался опыт современных вооруженных конфликтов.