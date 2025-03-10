"Армия готова день и ночь работать на полигоне для недопущения войны". Об этом 11 марта заявил министр обороны, общаясь с журналистами. Проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси выходит на завершающий этап.

На полигоне "Борисовский" состоялись учения с военнообязанными, призванными из запаса. Бойцы отработали тактический эпизод обороны с боевой стрельбой. По легенде, происходит контакт с условным противником, который собирается прорвать нашу оборону. Противостоит ему механизированное подразделение, артиллерия и штурмовая авиация.

Военнообязанные учатся последним веяниям военной науки

Более месяца на восстановление навыков тем, кто служил не так давно, и переподготовку тем, чья служба прошла годы тому. В рамках проверки боеготовности маневры проходят в различных воинских частях. На полигоне под Борисовом военнообязанные учатся последним веяниям военной науки. А сегодня практический экзамен в ходе командно-штабных учений.

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Андрей Нурчинский, замкомандира роты по идеологической работе:

"Приехали сюда 8 февраля, разместились. У нас проводились занятия по тактической подготовке, в основном перемещение по полю боя, работа с радиостанцией, ориентирование, всякие изготовки к стрельбе, потому что сейчас немножко это все изменилось. На срочной службе совсем было все по-другому. С 18 числа уже личный состав начал прибывать, те занятия, которые с нами проводили, мы уже проводили с личным составом, сержантами и рядовыми солдатами".

По легенде учения, наши разведчики обнаружили авангард противника, нанося ему огневой урон, отступили к основным силам. К делу подключается авиация, учебно-боевые самолеты Як-130 бьют по врагу. А дальше танки, боевые машины и мотострелки, что называется, добивают неприятеля.

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Задача военных во время проверки - исключить шаблонность в действиях войск, создать условия, в которых необходимо принимать нестандартные решения и делать это быстро. Главная задача для военнообязанных - это готовность в любой момент встать на защиту своего государства.

Финальным аккордом стал заход боевых вертолетов Ми-24. После наши подразделения под прикрытием дымовой завесы покинули свои позиции, чтобы занять новый подготовленный рубеж обороны.

Особый статус экзамену придавал и тот факт, что за ходом учения на полигоне под Борисовом наблюдал лично глава оборонного ведомства.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Цель моей работы сегодня на полигоне была проверить, как организовано командно-штабное учение, как отрабатываются вопросы, прежде всего, управления, способность командиров управлять на увеличенных дистанциях с имеющимися средствами управления в наших вооруженных силах. Проконтролировать, как вопросы организованы всестороннего обеспечения, насколько внедрены те новые формы и способы применение различных образцов вооружения, таких как беспилотных летательных аппаратов, средства радиоэлектронной борьбы".

Цель моей работы сегодня на полигоне - проверить, как организовано командно-штабное учение, как отрабатываются вопросы управления, способность командиров управлять на увеличенных дистанциях с имеющимися средствами управления в наших Вооруженных Силах, проконтролировать, как организованы вопросы всестороннего обеспечения. Насколько внедрены те новые формы и способы применения различных образцов вооружения, таких как БПЛА, противодействия им, средства радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, общаясь с журналистами, Виктор Хренин обратит внимание на то, что обстановку, которая складывается вокруг страны, нельзя назвать миролюбивой.

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Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Оценивая обстановку, мы опираемся на факты. Видим, неоднократно про это говорили, в наших соседних государствах сегодня мероприятия боеподготовки выросли в десятки раз. Сегодня войска в Польше, в странах Балтии, НАТО, Соединенных Штатов находятся вблизи наших государственных границ. Мы видим комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке инфраструктуры, дорог, портов, усиления мостов. Мы фиксируем постоянное ведение разведки против нашего государства".

Оценивая так обстановку, мы опираемся на факты. Факт в чем мы на сегодняшний день видим, неоднократно говорили, в наших соседних государствах мероприятия боеподготовки выросли в десятки раз. Сегодня войска Польши, в странах Балтии, НАТО, США, находятся вблизи наших государственных границ. Мы видим комплекс мероприятий заблаговременной подготовки инфраструктуры, дорог, портов, усиление мостов. Мы фиксируем постоянное ведение разведки против нашего государства.