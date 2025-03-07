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Проверка документов обернулась приятным сюрпризом. Что получили в подарок автоледи на улицах Минска
Но даже в час пик на дорогах столицы есть место для приятных сюрпризов, особенно для автоледи. На проспектах и улицах дежурит цветочный патруль. Сотрудники ГАИ, кроме проверки документов, вручают белорускам букеты. Помогают инспекторам активисты Союза молодежи.
Цветочная инспекция на главных магистралях Минска. Такие весенние поздравления стали уже доброй и приятной традицией. Стандартная проверка документов для автоледи обернулась сюрпризом. Бонусом хорошее настроение, подарки и букеты тюльпанов.
В столице оригинально напомнили о безопасности - подарили открытки, подарки и весеннее настроение. К поздравлениям присоединились и представители молодежных организаций – активисты Союза молодежи.
Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ г. Минска: "Мы дарим нашим женщинам тюльпаны, сладкие подарки, различные сертификаты, купоны. Поздравляем их с наступающим 8 Марта. Хотим, чтобы у них были такие же улыбки, такая же теплота в душе, как сегодняшняя наша погода".
Вместе с традиционными тюльпанами девушки получили особенно полезный подарок в весеннюю погоду – сертификаты на автомойку.
Александр Бабич, начальник ОГАИ Первомайского РУВД Г. Минска:
"Женщин поздравим, напомним им о соблюдении правил дорожного движения и пожелаем тепла и уюта, комфорта дома, весны в душе, чтобы в их жизненных планах всегда горел только зеленый сигнал светофора. Пожелаем счастливого пути, удачи на дорогах, чтобы все всегда удавалось и получалось".
Марафон поздравительных акций от сотрудников Госавтоинспекции 7 марта проходит во всех районах Минска. Несмотря на весеннее настроение на дорогах, ГАИ напоминает о соблюдении скоростного режима во время езды.