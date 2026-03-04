3.74 BYN
Проверку боеготовности по поручению Президента Беларуси проходит 8-я бригада РХБЗ
В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии по поручению Главнокомандующего. Она носит внезапный характер, что позволяет оценить реальное положение в армии.
Утром 4 марта командиру 8-й бригады радиационной химической и биологической защиты был вручен секретный пакет от главы государства. Цель - проверка порядка содержания вооружений, военной и специальной техники, а также запасов имущества.
8-я бригада РХБЗ проходит испытания
Какое именно подразделение будет подвергнуто проверке, журналисты не знали до последнего. Госсекретариат Совбеза сохраняет секретность. С момента прибытия в часть до встречи с начальником бригады прошло всего несколько минут.
Радиационные, химические и биологические войска предназначены для защиты населения и армии от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения. По сути это войска двойного назначения, так как могут решать задачи как в военное, так и в мирное время.
Текст самого распоряжения озвучить нельзя, ведь это секретный документ. Но вкратце - Совету безопасности и Комитету госконтроля нужно проверить содержание вооружения, военной и специальной техники, запасов и условия хранения материальных средств. Еще одна задача - в течение двух часов часть техники должна быть снята с хранения и выйти на контрольный пробег. Какие машины встанут на марш - указывают проверяющие.
Среди техники, которая вышла на контрольный пробег, разведывательная химическая машина (РХМ) 4-01 на базе бронетранспортера. Машина уникальная, узкой специализации. И сегодня бригада получает новинки от отечественного военкома.
Заменить РХМ 4-01 или работать сообща призвана белорусская разработка "Химера". С ее помощью можно проводить поиск и определение направления источников гамма-излучения, обнаружение токсических химикатов, идентификацию биологически патогенных агентов.
"Сейчас на испытании находится химическая разведывательная машина "Химера" на базе "Каймана". Она проходит техническое испытание для дальнейшего ввода в эксплуатацию в Вооруженных Силах", - рассказал командир батальона 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты ВС Беларуси Дмитрий Приходовский.
В таком формате проверка идет с 16 января, а значит готовы должны быть все. Система, при которой Президент, минуя Минобороны и Генштаб, приводит в боевую готовность воинские части, позволяет увидеть объективную картину готовности подразделения.
Александр Неверовский, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:
"Особое внимание мы уделяем сегодня подготовке офицеров, особенно младшего звена. Офицеры, окончившие Военную академию, показывают достойные знания тактико-технических характеристик техники и способность управлять личным составом".
Заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Максим Алешкевич отметил, что это не первая проверка, и сегодня военные показали достойный уровень.
Уже известно, что на этом проверка боеготовности не закончится. Испытания ждут и другие подразделения.
По итогу проверки будет проведен детальный анализ, чтобы устранить недостатки и возможно скорректировать программу подготовки в армии.