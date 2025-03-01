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Проводы зимы - в Гомеле организовали файер-шоу, потом сожгли чучело

В каждом уголке Беларуси 1 марта встречают весну. В Гомеле празднование Масленицы проходит по всему городу. На набережной реки Сож организовали файер-шоу, а потом сожгли чучело.

Гомельская областьМасленица