Провокации с дронами, или Зачем Польша запугивает население Россией

Опознанные провокации с неопознанными объектами. В Варшаве снова видят НЛО. Для оправдания закрытых границ, бряцания оружием у белорусских границ и натовских сапог на земле польской Туск играет на обострение.

Под покровом ночи он решился на очередной информационный вброс: мол, над правительственными зданиями в стране сбит дрон. Фото - ноль, видео - ноль, подробностей - ноль. Но зато дроновая истерия на максимуме.

Дональд Туск:

"Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси были задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента".

Сложно представить себе ситуацию, чтобы в центре Варшавы упал беспилотник и западные журналисты тут же не поехали на место инцидента и не расфорсили эти кадры. И сами поляки больше не могут молча созерцать этот театр абсурда. Комментарии под постами о вбросе Туска как отдельный вид демонстрации внутреннего раскола Польши.

Юрий Воскресенский, политический аналитик:

"Дабы как-то обосновать продление либо нежелание открывать снова границы, они придумали вот эту провокацию. Я не думаю, что это фантазии Туска. Наверняка что-то такое было, особенно с учетом того, что в Польше сейчас находится определенное количество граждан Беларуси, в том числе сбежавших после событий 2020 года. И пробовать их нанять для совершения какой-то провокации ничего не стоит".

А вот, собственно, для чего эти провокации и предназначаются. Навроцкий подписал согласие на нахождение в стране войск НАТО в рамках операции "Восточный часовой". При этом подробности документа не приводятся, поскольку постановление носит статус секретного. Так называемый "Восточный часовой" подразумевает задействование сил ряда членов блока, в том числе Великобритании, Германии, Дании и Франции. По факту же это очередной предлог, чтобы увеличить количество войск НАТО у белорусских рубежей. А для самой Варшавы это утрата суверенитета, ведь размещение войск НАТО повышает зависимость страны от решений и политики альянса.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Безусловно, это стратегическая линия, которая провозглашена руководством НАТО и Европейского союза. Создание напряженности на западных границах Союзного государства - это ключевая задача наших, скажу прямо, врагов. Если бы НАТО хотело зайти с песнями да плясками на территорию Украины, как Батька Махно с музыкой заезжал на хутор на тачанке, то давно бы зашло, но оно не зашло. А почему? Потому что они прекрасно понимают риски. Они хотят создать ситуацию, при которой они бы вроде как и зашли, но не зашли, вроде бы как бы начали влиять на ситуацию, но одновременно и не влиять. На мой взгляд, на сегодняшний день в Брюсселе, в Европейском союзе и штаб-квартире НАТО скорее всего выбрали тактику затягивания и медленной эскалации".