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Прямые телефонные линии проведут Мингорисполком и облисполкомы 10 мая
Мингорисполком и облисполкомы проведут 10 мая прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.
С 9:00 до 12:00 телефонные линии проведут:
заместитель председателя Брестского облисполкома Кравчук Вадим Васильевич (80162269926);
управляющий делами Витебского облисполкома Кузнецов Игорь Валерьевич (80212222222);
заместитель председателя Гомельского облисполкома Пантюхова Ксения Александровна (80232331237);
заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644);
заместитель председателя Минского облисполкома Ильясевич Александр Иосифович (80175004160);
заместитель председателя Могилевского облисполкома Стельмашок Олег Владимирович (80222501869);
заместитель председателя Минского горисполкома Черников Александр Владимирович (80172224444).