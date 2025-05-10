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Прямые телефонные линии проведут Мингорисполком и облисполкомы 10 мая

Прямые телефонные линии проведут Мингорисполком и облисполкомы 10 мая

Мингорисполком и облисполкомы проведут 10 мая прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

С 9:00 до 12:00 телефонные линии проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Кравчук Вадим Васильевич (80162269926);

управляющий делами Витебского облисполкома Кузнецов Игорь Валерьевич (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Пантюхова Ксения Александровна (80232331237);

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644);

заместитель председателя Минского облисполкома Ильясевич Александр Иосифович (80175004160);

заместитель председателя Могилевского облисполкома Стельмашок Олег Владимирович (80222501869);

заместитель председателя Минского горисполкома Черников Александр Владимирович (80172224444).

Мингорисполкомпрямые телефонные линии