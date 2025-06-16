ПС Союза Беларуси и России создаст комиссию по сохранению и защите исторической памяти

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Парламентское собрание Союза Беларуси и России создаст комиссию по сохранению и защите исторической памяти. Такое решение приняли на 68-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая прошла 16 июня в Бресте, сообщает БЕЛТА.

Предложение о создании такой комиссии озвучил нынешней весной Президент России Владимир Путин на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. "Главой российского государства было отмечено, что работа по сохранению нашей общей исторической памяти должна проводиться на постоянной и системной основе. В качестве главной задачи новой комиссии определена консолидация общественных и политических сил Беларуси и России вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, подвигах советского народа", - рассказал заместитель председателя Парламентского собрания Иван Мельников.

Он заметил, что потомки побежденных в ХХ веке фашистов и предателей предпринимают попытки исказить правду о той страшной войне, стремятся переписать историю, чтобы предать забвению правду о том, какой целью досталась Победа и кто внес в нее решающий вклад. "Для России и Беларуси эта память священна. Мы как законодатели должны сделать все, чтобы ее сохранить и защитить от любых посягательств. Проблематика новой комиссии Парламентского собрания важна и многогранна. Уверен, она станет центром приложения усилий всех патриотически настроенных сил в Союзном государстве", - добавил Иван Мельников. В работу комиссии будут вовлечены ведущие эксперты, историки Беларуси и России, общественные деятели, представители молодежных организаций.