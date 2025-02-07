Путепровод между ул. Московской и пл. Независимости закроют на реконструкцию

Сделать городской трафик еще более комфортным и безопасным на земле и над ней.

Реставрация путепроводов Минска - в активной фазе. Акцент в эти дни на центр города. Стартует капитальный ремонт объекта от улицы Московской до проспекта Независимости (это вблизи площади Ленина). Движение будет закрыто до завершения работ, что позволит ускорить темпы строительства.

Минчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагают пути объезда. По новым маршрутам будет двигаться и общественный транспорт. Илья Цветков расскажет подробнее.

Один из самых главных путепроводов Минска - на масштабной реконструкции. Пришло время капитального ремонта и больших строительных работ. Этот мост фактически начинает проспект Независимости, сейчас его будут строить заново. Как именно, расскажут специалисты.

Особенность этой масштабной стройки в том, что мост закроют полностью в отличие от других проектов минских мастеров надземных магистралей, где движение обычно закрывали только наполовину (по очереди). Такое решение принято, чтобы ускорить срок строительства, ведь этот мост - важный связующий объект в самом центре города. Трафик в вечерние и утренние часы оживленный.

Путепровод от улицы Московской до площади Независимости возвели в 1963 году. С тех пор здесь проводили лишь косметический локальный ремонт. Сейчас надземную конструкцию разберут по деталям до самого основания. Заменят опоры на более прочные с датчиками износа внутри. А еще объект вблизи площади Ленина получит сплошное центральное перекрытие длиной более 100 метров. Техническое ноу-хау для безопасности и комфорта водителей.

Вместе со строителями в разработку проекта нового путепровода свои правки вносят и инженеры ГАИ. Так, мост сохранит количество полос и их ширину, однако на покрытие нанесут разметку нового формата. Особое внимание уделят и комфортным зонам для передвижения пешеходов и велосипедистов. В дополнение к такой инфраструктуре новый комплект диодного освещения.

В ночь с 7 на 8 февраля мост закроют для движения. Пока в тестовом режиме, чтобы за выходные отработать альтернативные маршруты объезда. А с понедельника, 10 февраля, путепровод будет официально закрыт на реконструкцию.

Схема организации дорожного движения на время строительства изменится. Общественный транспорт пойдет в объезд - по улице Толстого в направлении центра, а обратно через площадь Мясникова. Водителям предлагают перестроить привычный путь по улицам Свердлова, Домашевской и по проспекту Машерова.

Реконструкция мостов - важный аспект в масштабах благоустройства столицы. Сейчас строители монтируют каркас обновленной "воздушной" магистрали на улице Ваупшасова. Половина путепровода уже отреставрирована, устанавливают перекрытия на второй части объекта.