"Пьяному и бесправному - не место на дороге!": ГАИ усиливает контроль на дорогах с 17 по 21 апреля

ГАИ проводит профилактическое мероприятие "Пьяному и бесправному - не место на дороге!" Оно продлится до 21 апреля. Маршруты патрулирования приближены к местам проведения праздничных мероприятий, развлекательным заведениям, автозаправкам, объектам торговли, в первую очередь работающим в круглосуточном режиме. Пройдут специальные мероприятия "Фильтр" и "Паутина".

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси: "Госавтоинспекция обращает внимание граждан на важность и своевременность сообщать по телефону 102 факты управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождение на проезжей части или вблизи нее пьяных пешеходов и велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения. Ваш звонок поможет остановить беду".

В Госпогранкомитете напомнили о правилах посещения приграничья на праздники. Накануне и в сам день Радуницы многие посещают кладбища. Наплыв ожидается и в пограничных локациях. Гражданам Беларуси и постоянно проживающим на территории нашей страны иностранцам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Тем, кто не проживает в Беларуси, но планирует попасть в приграничную зону, нужен пропуск, выданный органами пограничной службы. Подробная информация находится на информационном портале Госпогранкомитета Беларуси.