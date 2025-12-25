Пьяному и бесправному не место на дороге: в праздники ГАИ Беларуси будет работать в усиленном режиме

Обширная операция ГАИ в длинные выходные проходит в Беларуси. Автоинспекторы работают в усиленном режиме. Экипажи ДПС контролируют ситуацию в наиболее уязвимых местах - на трассах, автозаправочных станциях, в деревнях.



Используют беспилотники и республиканскую систему мониторинга нарушений. По камерам видеонаблюдения можно вычислить как бесправников, так и других нарушителей. Акцент дорожной милиции сделан на выявлении пьяных за рулем и нетрезвых пешеходов. Последние, по статистике МВД, создают большую угрозу на дороге, чем кто-либо.

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси: "Госавтоинспекция Республики Беларусь переведена на усиленный вариант несения службы. Наряды дорожно-патрульных служб будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий и местам притяжения граждан. А также наряды будут нацелены на оказание своевременной помощи всем участникам дорожного движения. Я хотел бы обратить внимание всех участников дорожного движения, что в случае обнаружения нетрезвого пешехода, либо пешехода, который передвигается без световозвращающего элемента, сообщите об этом в органы внутренних дел".