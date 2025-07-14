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Пять детских садов откроют к 1 сентября в Минске
К 1 сентября в Минске начнут функционировать еще пять детских садов в микрорайонах новой жилой застройки, пишет БЕЛТА. Об сообщила главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Виктория Жигалко.
Два появятся в Первомайском районе и по одному в Партизанском, Советском и Московском районах. "Сегодня с местами в детских садах нет такой острой проблемы, как 3-5 лет назад, она остается только в микрорайонах с активной жилой застройкой - Минск-Мир, Лебяжий, Грушевка. Вопрос шаговой доступности в микрорайонах Масюковщина и Каменная Горка практически решен. В новых микрорайонах сделан упор на строительство новых учреждений. У нас все обеспечены дошкольным образованием, местами в детском саду в шаговой доступности. Мы стараемся это сделать по ходу транспорта, близко к месту проживания", - отметила Виктория Жигалко.
На сегодняшний день в Минске функционирует 471 учреждение дошкольного образования, из них 24 санаторных детских сада, 14 дошкольных центров развития ребенка и 13 специальных дошкольных учреждений для детей с особенностями психофизического развития. Всего в столице дошкольное образование получают почти 72 тыс. воспитанников, надомное обучение организовано для 24 детей.
"Помимо наличия разного рода учреждений, есть различия и в режиме их работы - 12 часов, 24 часа, пятидневное пребывание и кратковременное пребывание в адаптационных группах. Удобство пребывания детей в учреждениях дошкольного образования учитывает комфорт детей и родителей. Узнать о наличии свободных мест всегда можно на интернет-портале комитета по образованию Мингорисполкома, обновляется информация ежемесячно", - констатировала Виктория Жигалко.