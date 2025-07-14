Пять детских садов откроют к 1 сентября в Минске

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К 1 сентября в Минске начнут функционировать еще пять детских садов в микрорайонах новой жилой застройки, пишет БЕЛТА. Об сообщила главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Виктория Жигалко.

Два появятся в Первомайском районе и по одному в Партизанском, Советском и Московском районах. "Сегодня с местами в детских садах нет такой острой проблемы, как 3-5 лет назад, она остается только в микрорайонах с активной жилой застройкой - Минск-Мир, Лебяжий, Грушевка. Вопрос шаговой доступности в микрорайонах Масюковщина и Каменная Горка практически решен. В новых микрорайонах сделан упор на строительство новых учреждений. У нас все обеспечены дошкольным образованием, местами в детском саду в шаговой доступности. Мы стараемся это сделать по ходу транспорта, близко к месту проживания", - отметила Виктория Жигалко.

На сегодняшний день в Минске функционирует 471 учреждение дошкольного образования, из них 24 санаторных детских сада, 14 дошкольных центров развития ребенка и 13 специальных дошкольных учреждений для детей с особенностями психофизического развития. Всего в столице дошкольное образование получают почти 72 тыс. воспитанников, надомное обучение организовано для 24 детей.