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Пятикратное счастье! Анна Давыденко удостоена ордена Матери
Поздравления женщинам в эти дни звучат на всех уровнях и мамам в особенности. Фундамент государства - многодетная семья. Благодаря выбранному социальному вектору и личной позиции Президента отношение к большим семьям в последние годы существенно изменилось. Государство их поддерживает и заботится.
А белоруски все чаще осознанно создают большие семьи, в которых любви хватает на всех. Что такое многодетное счастье, знает героиня нашего следующего сюжета.
У Анны Давыденко пятикратное счастье! Большая семья, где живет любовь и уважение друг к другу. Каждый ребенок - это целый мир со своими увлечениями, характером и мечтами. Никита увлекается техникой, самый музыкальный Артем, более спортивный Матвей. В свои 6 уже завоевал первую награду по вольной борьбе.
Матвей Давыденко, сын Анны Давыденко:
"Я получил эту медаль потому, что я у всех выиграл первое место. Много тренируюсь: подтягиваюсь, отжимаюсь, пресс качаю, прыжки вверх делаю. И поэтому я самый сильный".
Дмитрий Клепчуков, тренер-преподаватель ДЮСШ Кормянского района:
"Выиграл у тех мальчиков, которые по 2 года занимаются. Дети из многодетной семьи более целеустремленные, напористые, добиваются очень сильных результатов. У них другая цель, настырные, есть характер".
Быть мамой - многократное счастье
Быть мамой большой семьи - миссия почетная и очень ответственная. Для жительницы Кормы - осознанный выбор, огромная радость и вдохновение. А еще непредсказуемость в каждом дне. Взять хотя бы появление на свет самой младшей Лизы. Для родителей большая неожиданность и непередаваемые эмоции в Международный женский день.
Александр Давыденко, многодетный отец:
"Новость была вообще шокирующей. Нам сказали, что девочка, я плакал. И тут еще 8 Марта, подарок маме".
Престиж статуса многодетной семьи растет
Престиж статуса многодетной семьи возвращается. Государство поддерживает и заботится о белорусах, пожелавших воспитать достойных граждан для своей страны. Молодые семьи, которые стоят на очереди, на льготных условиях получают квартиры, а еще адресную социальную поддержку. За многодетными семьями наше будущее. Важно, чтобы дети получили достойное воспитание, были окружены теплом и заботой и чувствовали поддержку родных.
Артем Давыденко, сын Анны Давыденко:
"Ходим на площадку, мы там занимаемся, подтягиваемся. Если когда меня в школе обижают, Владик разбирается потом, становится на мою защиту".
Анна Давыденко, многодетная мама:
"Я сама из многодетной семьи и муж мой. Стремились, чтоб у нас была дружная семья большая. Весело, все в сборе. Ну что там, один это ж не ребенок. А когда много, тогда в старости, когда повырастают, будут большими семьями приезжать. Большая компания - это здорово".
Александр Давыденко, многодетный отец:
"Трудно может быть и с малой семьей. Привычно уже. Я не знаю, чтобы я делал с одним или двумя детьми".
Семья Давыденко сильна традициями. Каждый год 8 Марта в кругу родных отмечают двойной праздник. Главный помощник по кухне - Влад. Многодетная мама ценит вклад каждого в создание общего семейного уюта и радуется каждому маленькому успеху. Улыбки детей - лучшая благодарность за безграничную любовь и заботу.
Факт
В Гомельской области 11 женщин удостоены ордена Матери
Анна Давыденко стала обладательницей высокой государственной награды. Вместе с ней еще 10 жительниц Гомельской области, которые достойно воспитывают пятерых и более детей. Вручение ордена Матери накануне Международного женского дня - это высшая степень признания материнских заслуг в нашей стране и добрая весенняя традиция.