Пятилетка качества - что уже сделано для улучшения жизни белорусов

Продукция наших производителей известна в мире. В первую очередь ценится белорусское качество, причем касается оно не только товаров, но и жизни.

В Беларуси продолжают реализацию целей и задач в рамках пятилетки качества. Первый год воплощения масштабной национальной идеи в жизнь позади.

Качество и доступность медицинской помощи

на приеме у врача

Доступность медицинской помощи для жителей Первомайского района столицы теперь еще ближе. В микрорайоне Восточный открылась 42-я поликлиника. 7 отделений, лаборатория, электронная регистратура, современное медицинское оборудование - фундамент нового объекта. Оперативность и качество оказания медпомощи - ключевая задача. И здесь ее решают на новом уровне.

Ольга Мудрая, главврач 42-й городской поликлиники г. Минска:

"В женской консультации будут проводиться операции, единственные в городе. Это гистероскопии, малоинвазивные операции, которые можно проводить в условиях операционной одного дня. Когда женщина проходит операцию, она наблюдается 2-3 часа и потом уходит домой. Этим мы снижаем нагрузку на стационары нашего города. Операционное травма-хирургическое отделение, которое будет оказывать круглосуточную травматологическую помощь, разгружая стационары города (6-ю городскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи)".

Модернизация производств - залог конкурентоспособности продукции

Линия порошковой окраски на Минском электротехническом заводе Козлова в работе чуть больше года. Качество выпускаемой продукции - залог ее конкурентоспособности.

И если раньше окраску баков силовых трансформаторов и сложных конструкций наносили жидкими красками импортного производителя не более 60 микрон, то сейчас окрашивают отечественными, добиваясь толщины покрытия до 300.

Александр Велешко, начальник цеха Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова:

"Данная окраска нам позволяет не только улучшить качество покрытия наших изделий, но, если говорить про пятилетку качества, мы также вводим новые рабочие места. Раньше у нас было 5 рабочих мест на старой камере окраски. Здесь у нас порядком 14 рабочих мест. Данный проект в виде порошковой камеры не последний. У нас еще есть сварочный роботизированный комплекс. Также планируется закупка оборудования по изготовлению гофростенок для бака трансформатора".

Ремонт дорог в Минске с полной заменой покрытия

Качество во всем для Беларуси давно не просто бренд, а целая национальная идея. Порядок на земле: от малых населенных пунктов до дорог - то, в чем, пожалуй, белорусам нет равных. И в пятилетку качества акценты прежние: комфорт и безопасность в приоритете.

Артем Ганчар, заместитель гендиректора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"

Артем Ганчар, заместитель гендиректора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"В текущем году планируем ориентировочно 1 млн кв. м покрытий выполнить с полной заменой. Будут выполняться работы по замене остановочных навесов. В основном эти замены будут выполняться в местах, где эта замена покрытий будет производиться. Также мы будем нацелены на выполнение работ по герметизации трещин. Планируем ориентировочно 1300 км выполнить и защитные слои свыше 400 тыс. м кв."

Качество - залог процветания Беларуси

строящиеся дома

Демография, укрепление здоровья, улучшение качества образования и социального обслуживания, новые стандарты, увеличение благополучия людей. Цели и задачи пятилетки качества амбициозные, но выполнимые. Все они включены в целевые программы, которые уже демонстрируют конкретный результат. Только за первый год пятилетки качества в стране введено 17 объектов здравоохранения и 4,5 млн. кв. м жилья, а в регионах в рамках программы "Один район - один проект" внедрено 217 региональных инициатив, благодаря чему создано более 10 тыс. рабочих мест. И заданные темпы важно сохранить.

Анжелина Сыромятникова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Перед Республикой Беларусь стоят серьезные амбициозные задачи: построить и обновить 80 медицинских и 70 спортивных объектов, обеспечить страну современным комфортным и доступным для населения жильем. Предлагается строить не менее 4 млн кв. м в год, из которых 650 это будет арендное жилье. Большие планы связаны с модернизацией объектов в оборонной промышленности, а также туризма. На ближайшие годы планируется в Республике Беларусь отреставрировать и построить новых 100 туристических объектов".