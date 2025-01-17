Пятилетка качества - хороший повод еще раз белорусам показать свое единство

Итак, качество жизни. Беларусь не изменяет социальному крену госполитики независимо от сложности внешних условий. Это в том числе позволяет стране ежегодно занимать высокие позиции в международных рейтингах. Многие из них напрямую говорят о наших достижениях, о качестве жизни белорусов.

Например, заглянем в глобальный Индекс человеческого развития. Беларусь в нем 69-я среди без малого двух сотен государств планеты. Это высокие позиции, удерживаем которые уже 10 лет! Если говорить о более конкретных параметрах, то на высоте доступность медицинских услуг, уровень продовольственной безопасности.

Квартирный вопрос. Обеспеченность жильем на душу населения составляет почти 30 кв.м. Это одна из лидирующих позиций среди стран СНГ. В России, например, это почти 29 квадратов, в Казахстане - без малого 24. К слову, в 1995-м у нас не было и 20 метров на человека.

Как и не было семейного капитала, льготных кредитов, целого ряда пособий - да вообще никаких социальных гарантий. За 30 лет так поднять качество - дорогого стоит! Хотя, все-таки бесценно.

Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси: "Еще в 1994 году в Беларуси было около 40 % малообеспеченных. Об этом часто говорит и Президент. Тогда стояла задача - отвезти страну от пропасти. И действительно, с таким уровнем можно было организовать любую революцию. Но сейчас, например, подводя итоги 30-летия, уровень малообеспеченности в стране один из самых низких в мире. Он составляет около 3 %. Это все ничего. Поэтому социальная составляющая оправдывает себя".

Так, теперь белорусы могут качественно жить и качественно работать. Пятилетка качества подхватывает эстафету одноименного года. 2024-й ознаменовался целым рядом инвестиционных проектов, открытиями современных цехов и выпуском новых моделей техники. Качество самой продукции повышаем постоянно, но акцент пятилетки немного шире - тут надо скорее поменять само отношение к работе.

Взять то же "Мотовело" - завод, который накануне посещал Президент. Да, успешно провели модернизацию, открыли покрасочную камеру, повысили локализацию. Но - дальше инвестиции нужно окупить и продукцию продать. И для этого не ждать госзаказа, а заниматься качественным продвижением. И еще помнить, что без технологий конкурентов не обогнать.

Ирина Новикова, завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ: "Когда были наложены санкции, многие предприятия из-за какой-то маленькой детали могли остановиться. И хорошо бы, чтобы эту деталь делали на месте, и хорошо бы, если бы делали качественно. Потому что сделать можно любую деталь, но весь вопрос в качестве, как она будет работать".

Качество применимо ко всему, что нас окружает. Вот, например, дороги. Несмотря на то, что европейские кредиторы в одностороннем порядке просто свернули финансирование, Беларусь ни в коем не отказывается от строительства новых улиц, трасс и магистралей. В планах на 2025 год - коридор на Санкт-Петербург, то есть трассы М3 и Р46.



А еще участки от Могилева до Чаус и от Жодино до Борисова. И помним про поручение Президента: привести в порядок все дороги между райцентрами и агрогородками. Все это недешево, но государство выполняет все обязательства. И главное, что качественная жизнь для населения остается доступной!

Вот, например, недавно опубликован список самых дорогих городов планеты. Посмотрим, где мы и где соседи. Рига - на 163-м месте, далее идет Вильнюс, Варшава. У Москвы - 250-е место, у Астаны - 275-е. И Минск всего лишь на 283-м.

Авторы рейтинга указывают на достаточно низкую стоимость жизни в белорусской столице. А вот качество - наоборот высокое.

И в этом убеждаемся каждый раз, когда едем домой на удобном и современном общественном транспорте. Например, по третьей ветке метро. А потом дома пьем воду прямо из-под крана. Так можно делать уже в любом районе столицы. И таких примеров можно найти десятки, вот так просто в ежедневной бытовой жизни.