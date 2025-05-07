Работа и любимое дело. В профессиональный праздник в Белтелерадиокомпании чествовали лучших

7 мая в Беларуси отмечают день работников радио, телевидения и связи. К празднику присоединилась Белтелерадиокомпания.



Хорошая традиция - в знаковый день чествовать лучших. Не только журналисты, телеведущие или редакторы. Осветители, бухгалтеры, специалисты и даже повара - все это тоже наша одна большая телевизионная и радийная семья. Для всего коллектива Белтелерадиокомпания - это не просто работа, а любимое дело всей жизни.

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Елена Радевич, директор Дирекции лицензионных программ и кинопоказа Генерального продюсерского центра: "Для меня это очень важная награда и очень высокая оценка. И я благодарю председателя Белтелерадиокомпании, Белтелерадиокомпанию, всех сотрудников, свою дирекцию, потому что это знак отличия, все-таки общая заслуга всей нашей дирекции. И это очень высокая оценка. Это большая честь, на самом деле, работать в нашей компании".

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Оксана Марковская, заместитель главного директора Главной дирекции телеканала "Беларусь 5": "Это такой особый вайб, когда ты живешь интересами телезрителя, ты хочешь ему угодить, и ты понимаешь, что это сложно сделать, но при этом ты стараешься найти тот баланс, чтобы и футбольный болельщик, и хоккейный болельщик, и гандбольный, и баскетбольный - все нашли то, что им интересно на нашем телеканале".

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Антон Малюта, специальный корреспондент телеканала «Первый информационный»: "Говорят, что иногда не мы выбираем профессию, а профессия нас выбирает. Насчет телевидения это 100 %. Особенно сейчас, когда у нас появился "Первый информационный" телеканал, стало еще активнее, еще интереснее работать, рассказывать о новостях, которые происходят здесь и сейчас. Так что телевидение дарит очень крутые эмоции. А сегодняшняя награда - это такая еще дополнительная мотивация, ответственность работать еще качественнее и рассказывать зрителям о том, как сегодня развивается наша страна".