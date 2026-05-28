Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

В Комитете госконтроля подвели предварительные итоги первого дня экзаменов

В Комитете госконтроля подвели предварительные итоги первого дня экзаменов. Мониторинг проводится сформированными выездными группами, в работе задействовано более 200 работников КГК.

Организация централизованных испытаний на высоком уровне. Для абитуриентов и выпускников созданы надлежащие условия. Серьезных нарушений не зафиксировано. Однако в отдельных пунктах проведения ЦТ и ЦЭ (всего их было 144) выявлялись некоторые недостатки.

Максим Алешкевич

Максим Алешкевич, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"На централизованном экзамене было удалено 9 человек, на централизованном тестировании - 5. Причины все те же: попытка проноса использования мобильного телефона, иных средств связи, а также шпаргалок. Имели место факты попытки заполнения тестовых бланков ответа после окончания времени экзаменов. Я напомню, что это также является причиной аннулирования результатов и удаления из аудитории".

Кроме смартфонов и наушников, один из абитуриентов использовал смарт-очки. Два человека пришли на экзамены без паспортов.

Как ответили в ведомстве, контроль в последующие дни будет продолжен в каждом из пунктов проведения централизованных испытаний, начиная с пропускного режима и заканчивая соблюдением требований в аудиториях.

Разделы:

ОбществоОбразование

Теги:

КГКвступительная кампания