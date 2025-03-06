Работники Мингаза на учениях отрабатывают различные чрезвычайные ситуации

Пристальное внимание - газовым коммуникациям. В Беларуси за 2024 год и по настоящее время аварий на потенциально опасных объектах не зафиксировано. Со всеми внештатными ситуациями справляются сотрудники газовых служб.

Взрыв газа в канализационном люке - сценарий пускай и не самый частый, но и его не исключают газовые службы. Как отмечают сами работники, каждый выезд на ЧП уникальный. Поэтому подготовка ведется буквально все свободное время.

Отметим, что работники Мингаза отрабатывают на специальном полигоне разные методы. Здесь, например можно сымитировать ЧП на газопроводе. И к слову, сценарий один из самых реальных, когда рабочие повреждают трубу. Такая авария влечет сразу несколько опасностей. Во-первых, человек, оказавшийся в зоне утечки, может попросту задохнуться. Во-вторых, случайная искра может привести к настоящему взрыву.

Ремонтная бригада, как любая экстренная служба, работает оперативно. В течение 5 минут выезд в полной амуниции и со всем оборудованием. Уже на месте оценивают обстановку и приступают к ремонтным работам. Поэтому дежурные бригады наготове 24/7. Основная их задача - это локализация и ликвидация аварийных ситуаций, которые могут произойти на потенциально опасных производственных объектах.

Андрей Вирочкин, первый заместитель гендиректора - главный инженер УП "Мингаз":

"Потенциально опасные производственные объекты - это наши газопроводы, газорегуляторные пункты, автозаправочные станции и так далее. Меры реагирования на какие-то инциденты должны быть моментальные, отточенность действий достигается на таких полигонах в рамках тренировочных занятий".

А чтобы не допустить такие ситуации в связке с газовыми службами работает и Госпромнадзор из структуры МЧС. Главная функция организации в ее названии - "надзор" на всех стадиях жизненного цикла газовых объектов.

Алена Квитчук, главный специалист управления надзора за безопасностью систем газоснабжения и магистральных трубопроводов Госпромнадзора МЧС Беларуси:

"Мы изучаем такие вопросы, как соблюдение законодательства в области промышленной безопасности, проводим анализ исправности, работоспособности самого оборудования, также оцениваем систему ремонта и обслуживания потенциально опасных объектов, своевременное проведение диагностирования и освидетельствования".

Отметим, что система газоснабжения Беларуси - это более 12 тыс. км магистральных трубопроводов и 70 тыс. наружных. Кроме того, работают такие потенциально опасные объекты, как газораспределительные и компрессорные станции, более 14 тыс. газорегуляторных пунктов и установок.