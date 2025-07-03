Рачков: Западные политики в кулуарах смотрят на Беларусь с симпатией

С трибуны можно говорить одно, а в кулуарах - совершенно другое. Что на самом деле говорят европейские и западные политики про Беларусь? На этот вопрос в эфире "Первого информационного" ответил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

"В кулуарах говорят даже лучше, чем с трибун - более откровенно и уважительно, даже с определенной симпатией. Многие смотрят на Беларусь, ее представителей и очень много говорят о Президенте Беларуси Александре Лукашенко", - поделился Сергей Рачков.

Государственный деятель подчеркнул, что глава белорусского государства проводит мудрую, дальновидную, сбалансированную, миролюбивую внешнюю политику, чего, к сожалению, не видим у других европейских лидеров. "Очень приятно, что вместе с нами главный государственный праздник отмечают и зарубежные партнеры. Вчера в Палате представителей состоялась встреча с американской делегацией. Мы очень обстоятельно поговорили и о работе белорусского парламента, о том, как поддерживаем белорусов в зарубежье, и о том, как важно нормализовать отношения между государствами в мире", - рассказал о встрече председатель Постоянной комиссии.